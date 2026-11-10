Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Batı medyası, Avrupalı yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın da katılımıyla Avrupa'da olası güvenlik düzenlemelerine yönelik açıklamalarından endişe duyduğunu bildirdi.

Daha önce Trump, ABD ve Rusya'nın yalnızca Ukrayna'daki krizin çözümünde değil, bir bütün olarak Avrupa'nın güvenliği konusunda da anlaşmalara varmaya yakın olduğuna olan inancını dile getirmişti.

Avrupalı yetkililer, Washington yönetiminin bu girişimi, aralık ayında yapılması beklenen Avrupa'daki ABD silahlı kuvvetlerinin mevcudunun gözden geçirilmesi süreciyle bağdaştırabileceğinden endişe ediyor.

NATO'dan konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, Avrupa güvenlik mimarisinin Amerikan birliklerinin ‘olağan’konfigürasyonu üzerinden ele alınmasının ayrı bir durum olduğu, ancak "gelecekte alacağı biçim" üzerinden tartışılmasının çok daha farklı sonuçlar doğurabileceği ve bu konfigürasyonun şu an için belirsizliğini koruduğu vurgulandı.