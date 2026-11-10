Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Mehr haber ajansının RIA Novosti’ye dayandırdığı habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Washington Post’un ABD’nin Çin’den İran’a karşı savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmasını istediği yönündeki haberine ilişkin açıklama yaptı.

Guo, Tahran ile Washington arasındaki anlaşmazlıkların görüşme ve müzakere yoluyla çözülmesinin önemini vurguladı.

Çatışmanın sürmesinin hiçbir tarafın yararına olmadığını belirten Guo, anlaşmazlıkların çözümü için diplomatik yolların kullanılması çağrısında bulundu.

Washington Post, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Başkan Donald Trump’ın desteğiyle Çin’den İran üzerindeki nüfuzunu kullanarak savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmasını istediğini yazmıştı. Gazeteye göre Pekin bu talebi Tahran’a iletti.

Habere göre Çin, son günlerde Batı Asya’da gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalarını artırdı. Washington Post’un 2 Kasım 2026 tarihli haberine göre, Çinli üst düzey yetkililer Pekin’de İran, Suudi Arabistan ve Umman temsilcileriyle görüştü; Pekin görüşmelerde gerilimin azaltılması ve anlaşmazlıkların siyasi yolla çözülmesi gerektiğini vurguladı.