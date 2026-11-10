Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mehr Haber Ajansı’nın uluslararası bölümünde yer alan analize göre, Cumhuriyetçilerin 2026 ABD ara seçimlerindeki yenilgisi, yalnızca geçici bir seçmen hoşnutsuzluğu veya Kongre’deki güç dengesinin değişmesiyle açıklanamaz. Bu yenilgi, Cumhuriyetçi Parti’nin son yıllarda bağımsız kimliğini, geleneksel ilkelerini ve denetim işlevini Donald Trump’a sadakat uğruna feda etmesinin yol açtığı daha derin bir siyasi krizin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Analize göre Cumhuriyetçiler artık yıllardır kaçındıkları bir gerçekle yüz yüze: Trump’a destek vermek seçim zaferini garanti etmiyor; aksine seçim yenilgisinin etkenlerinden biri haline gelebiliyor. 2026 sonuçları, Trump yönetiminin performansının siyasi maliyetinin doğrudan Cumhuriyetçi Parti’ye yazıldığını gösterdi. Demokratlar Kongre’nin her iki kanadında kontrolü ele geçirdi, yedi Senato koltuğunu değiştirdi ve daha önce Cumhuriyetçilerin görece güvenli bölgeleri sayılan alanlarda da kazandı. Bu tablo, Cumhuriyetçilerin son iki yılda hem Beyaz Saray’ı hem de Kongre çoğunluğunu elinde bulundurduğu bir dönemin ardından ortaya çıktı.

Trump’a sadakat ve seçim maliyeti

Analizde Cumhuriyetçilerin yenilgisinin en önemli nedenlerinden biri olarak partinin Donald Trump’a aşırı bağımlılığı gösteriliyor. ABD siyasetinde bir başkanın partili adaylara desteği ön seçimlerde belirleyici olabilir; ancak ön seçimi kazanmak, genel seçimde seçmen çoğunluğunun desteğini almak anlamına gelmiyor.

Bu çelişki son seçimlerde açık biçimde görüldü. Trump’ın desteğine sahip bazı Cumhuriyetçi adaylar genel seçimde kazanamadı. Michigan’da Cumhuriyetçi Mike Rogers’ın Demokrat aday Abdul El-Sayed’e yenilmesi bu duruma örnek gösterildi. El-Sayed bu zaferle ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü oldu. Analize göre bu sonuç, Trump’ın desteğinin artık her bölgede eskisi gibi belirleyici olmadığını gösterdi.

Newsweek’in aktardığı anketlere göre seçmenlerin 10’unda 6’sı Trump’ın performansından memnun değildi. Bu koşullarda Beyaz Saray’a eleştirel mesafe koymayan Cumhuriyetçiler, kamuoyundaki hoşnutsuzluğun siyasi maliyetine doğrudan maruz kaldı.

Trump’ın yenilginin ardından sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştığı ve “adım oy pusulasında olsaydı büyük farkla kazanırdım” yönünde açıklamalar yaptığı belirtildi. Analizde bu tutum, Cumhuriyetçi liderlikte daha büyük bir sorunun işareti olarak yorumlandı: Zaferde başarıyı kendine yazan, yenilgide ise siyasi sorumluluğu üstlenmeyen bir başkan profili.

Ekonomi: Vaatler ile günlük hayat arasındaki kopukluk

Cumhuriyetçilerin yenilgisinin ikinci önemli nedeni olarak Trump’ın ekonomik vaatleri ile Amerikalıların günlük deneyimi arasındaki fark gösteriliyor. Trump, yaşam maliyetlerini düşürme, iç ekonomiyi güçlendirme ve geçim koşullarını iyileştirme vaadiyle iktidara geldi; ancak yönetiminin performansı seçmenlerin önemli bölümünü ekonomik durumun düzeldiğine ikna edemedi.

Newsweek’in aktardığı verilere göre ankete katılanların yalnızca yüzde 17’si Trump’ın yaşam maliyetlerini yönetme performansından memnundu. Seçmenlerin yüzde 65’i ise yönetimin politikalarının fiyat artışlarında etkili olduğunu düşünüyordu.

Trump yönetiminin tarife politikası, Amerikalı tüketiciler için maliyet oluşturmadan iç üretimi güçlendirmek yerine ithalat maliyetlerini artırdı ve fiyatlar üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı. Buna İran’la karşı karşıya gelmenin etkisiyle artan enerji maliyetleri de eklendi. Analizde bu durum, “Önce Amerika” söylemiyle iktidara gelen bir başkanın ekonomik ve dış politika kararlarının aynı seçmenlere yeni maliyetler yüklemesi olarak yorumlandı.

İran: Dış politikanın sandıkta bedeli

Analize göre Cumhuriyetçilerin yenilgisinin en önemli boyutlarından biri, Trump’ın dış politikasının, özellikle İran’la yaşanan gerilimin ABD kamuoyu üzerindeki etkisi oldu. Trump dış politikasını güç gösterisi ve askerî kapasite sergileme üzerine kurmaya çalıştı; ancak İran’la ilgili gelişmeler bu yaklaşımın ABD yönetimi için siyasi ve ekonomik kazanç sağlamadığını gösterdi.

Newsweek’e atfen verilen anketlerde Amerikalıların yaklaşık yüzde 70’i İran’la karşı karşıya gelmenin maliyetine değmediği görüşündeydi. Eylülde bu karşılaşmanın durdurulmasına ilişkin oylamada yalnızca yedi Cumhuriyetçi tasarıyı destekledi; 203 Cumhuriyetçi temsilci ise karşı oy kullandı.

Bu tutum, Kongre’deki Cumhuriyetçi çoğunluğun denetim ve bağımsız maliyet değerlendirmesi yapmak yerine başkanın arkasında durmayı tercih ettiğini gösterdi. Böylece bu politikaların siyasi sorumluluğuna ortak oldular. Enerji maliyetlerinin artması, kamu bütçesi üzerindeki baskı ve pahalı silah stoklarının tüketilmesi, söz konusu yaklaşımın maliyetine ilişkin tartışmayı ABD içinde yoğunlaştırdı. Sonuçta Trump yönetiminin otorite göstergesi olması beklenen dış politika, Cumhuriyetçilerin seçimdeki kırılgan noktalarından birine dönüştü.

Trump’ın seçim koalisyonunda çözülme

2026 seçimlerinin Cumhuriyetçiler açısından en kaygı verici mesajlarından biri, Trump’ın toplumsal koalisyonunda erime işaretlerinin görülmesi oldu. Trump’ın 2024 başkanlık seçimindeki zaferi, genç erkeklerden Latin kökenli seçmenlerin bir bölümüne, geleneksel muhafazakârlardan Demokrat yönetimden memnun olmayan seçmenlere kadar farklı grupların desteğiyle şekillenmişti.

Ancak bu koalisyon son seçimlerde ciddi çatlak işaretleri verdi. Aktarılan verilere göre Trump 2024’te genç erkek oylarının yaklaşık yüzde 56’sını alırken, son seçimlerde bu grubun yüzde 65’i Demokrat adaylara oy verdi. Demokratların 30 yaş altı seçmenlerdeki üstünlüğü 34 puan düzeyine çıktı; Cumhuriyetçiler Latin kökenli seçmenlerin yalnızca yaklaşık üçte birinin oyunu alabildi.

Bu değişim, Trump’ın 2024’teki seçim zaferinin Cumhuriyetçiler için kalıcı bir toplumsal taban oluşturduğu anlamına gelmediğini gösteriyor. Seçmenlerin bir bölümü Demokratlardan duyduğu memnuniyetsizlik veya Trump’ın ekonomik vaatleri nedeniyle ona güvendi; ancak bu güven yönetimin performansı karşısında kalıcı olmadı.

Cumhuriyetçi Parti’de kimlik krizi

2026 yenilgisi Cumhuriyetçilerin önüne temel bir soru koydu: Parti, Trump olmadan hangi kimliğe sahip olacak?

Cumhuriyetçi Parti geçmişte serbest ticaret, mali disiplin, hükümet harcamalarının sınırlandırılması ve ekonomik muhafazakârlık gibi kavramlarla tanınıyordu. Ancak Trump döneminde bu ilkelerin önemli bölümü yerini ekonomik milliyetçiliğe, tarife politikasına ve kişisel sadakate bıraktı. Partinin geleneksel olarak dış müdahalelerden kaçınma vaadi de Trump yönetiminin İran ve diğer uluslararası dosyalardaki kararlarıyla pratikte çelişti.

Kongre’nin performansı da partinin güvenilirlik krizini derinleştirdi. Newsweek’e göre 14 Ekim itibarıyla Kongre’de yalnızca 121 yasa kabul edilmişti; bu, son kırk yılın ikinci en düşük verisi olarak kaydedildi. Ankete katılanların yaklaşık 10’unda 7’si Kongre’nin başkanın gücünü sınırlamada etkili olmadığı görüşündeydi.

Bu veriler, Cumhuriyetçilerin yalnızca ekonomik ve siyasi vaatlerini yerine getirmede başarısız olmadığını, aynı zamanda parlamentonun en önemli işlevlerinden biri olan hükümeti denetleme görevinden de uzaklaştığını gösteriyor.

Kongre ile Beyaz Saray arasında yeni denge

Analize göre Demokratların ara seçimleri kazanıp Kongre’nin her iki kanadında çoğunluğu alması, Trump’ı başkanlığının daha zorlu bir aşamasına soktu. Trump hâlâ silahlı kuvvetlerin başkomutanı ve ABD dış politikasının ana yürütücüsü; ancak artık son iki yıldaki serbestlikle hareket edemeyecek. Demokratların Temsilciler Meclisi’nin yanı sıra Senato’da da denetim, mali baskı ve yönetimin inisiyatiflerini sınırlama araçları bulunuyor.

Bu değişimin önemi, seçimlerin Trump yönetiminin İran politikası, İsrail’e koşulsuz destek, artan askerî harcamalar ve ABD vatandaşları üzerindeki ekonomik baskı gibi konuların seçim kampanyasının merkezine yerleştiği bir dönemde yapılmasından kaynaklanıyor. ABD medyasındaki haberlere göre yaşam maliyetlerindeki artış ve İran’a yönelik operasyonların sonuçlarına ilişkin memnuniyetsizlik, Cumhuriyetçilerin yenilgisine katkıda bulundu. Bu nedenle seçim sonucu, Trump’ın saldırgan dış politikasının iç siyasi maliyetinin arttığının göstergesi olarak yorumlanıyor.

Demokratların temel gücü: Bütçe kontrolü

Kongre’nin yönetimin dış politikası üzerindeki en önemli aracı, yasama ve bütçe onayı yetkisidir. ABD siyasi yapısında bakanlıkların, silahlı kuvvetlerin, dış yardımların ve birçok hükümet programının finansmanı Kongre’nin onayladığı ödeneklere bağlıdır. Bu durum Demokratlara Trump’ın kararlarının uygulanma maliyetini artırma ve bazı programların devamı için yeni koşullar belirleme imkânı veriyor.

Bu araç İran dosyasında özel önem taşıyor. ABD Kongre Bütçe Ofisi’nin tahminine göre ABD’nin askerî operasyonlarının maliyeti 1 Ağustos 2026 itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolara ulaştı. Ayrıca Trump yönetimi Haziran 2026’da 21 milyar doları mühimmat, 17,3 milyar doları operasyon giderleri için olmak üzere ek finansman talebinde bulundu. Bu rakamlar, ABD yönetiminin iç ekonomik baskılar ve dış politika harcamalarına yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde gündeme geldi.

Demokratlar artık gelecek bütçelerin görüşülmesinde askerî operasyonlara kaynak ayrılmasını sorgulayabilir, harcamaların kullanımına sınırlama getirebilir veya yönetimden yeni kaynak sağlanmadan önce operasyonların hedefleri, maliyetleri ve görünümüne ilişkin daha ayrıntılı raporlar talep edebilir. Başka bir deyişle Kongre, Trump’ın askerî kararını hızla durduramasa bile operasyonun sürdürülmesini mali ve siyasi açıdan daha zor hale getirebilir.

İsrail’e destekte sorgulama dönemi

Demokratlarla Trump yönetimi arasındaki ikinci çatışma alanı, ABD’nin İsrail politikası. Washington ile Tel Aviv 2016’da 2019-2028 mali yıllarını kapsayan on yıllık bir askerî yardım mutabakatı imzaladı. 38 milyar dolar değerindeki mutabakat, 33 milyar dolar askerî finansman desteği ve 5 milyar dolar ortak füze savunma programları için kaynak içeriyor.

Ancak bu mutabakat, kaynakların otomatik ve değiştirilemez biçimde aktarılması anlamına gelmiyor. Ödeneklerin tahsisi hâlâ Kongre’nin bütçe kararlarına bağlı. Bu nedenle yeni çoğunluk, yardımların miktarı, kullanım koşulları ve İsrail’in askerî programlarının finansmanının sürdürülmesi konusunda tartışıp karar verebilir.

Demokratların bir bölümü, özellikle partinin ilerici kanadı, İsrail’e askerî desteğin sınırlandırılmasını veya insan hakları ile ABD yasalarına uygunluk koşuluna bağlanmasını istiyor. Bu nedenle Tel Aviv üzerindeki baskının artması ihtimali bulunuyor. Ancak Demokratların tamamı bu konuda aynı tutuma sahip değil; partinin merkez kanadı askerî yardımların tamamen kesilmesine karşı çıkıyor. Bu nedenle kısa vadede en olası yol, yardımların bir bölümünün azaltılması veya koşullu hale getirilmesi ile silah sözleşmeleri üzerindeki denetimin sıkılaştırılması olarak değerlendiriliyor; ABD’nin tüm desteklerinin derhal durdurulması değil.

Kongre ayrıca silah satışlarının incelenmesine ilişkin yasal mekanizmaları kullanabilir ve karşı oy kararları sunarak bazı anlaşmaları engelleyebilir. Bu araç, Trump yönetiminin İsrail ve bölgedeki diğer müttefiklerin silah ihtiyaçlarını yeni sözleşmelerle karşılamaya dayandığı bir dönemde özellikle önem taşıyor.

İran ve savaş yetkileri

Analize göre İran dosyası, Trump yönetimi ile yeni Kongre arasındaki en önemli çatışma alanı olabilir. ABD başkanı silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır ve askerî operasyonların yürütülmesinde geniş yetkilere sahiptir; ancak Anayasa savaş ilanı ve silahlı kuvvetlerin finansmanı yetkisini Kongre’ye vermiştir. Bu güç paylaşımı, Beyaz Saray ile yasa koyucular arasında anlaşmazlık zemini oluşturuyor.

Demokratlar, 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası’na dayanarak İran’a yönelik operasyonların yasal dayanağını sorgulayabilir ve Kongre onayı olmadan askerî güç kullanımının sınırlandırılmasını isteyebilir. Bu yasa, başkanın yasal izin olmadan silahlı kuvvetleri kullanması halinde raporlama yükümlülükleri ve süre sınırlamaları öngörüyor; ancak yorumlanması ve uygulanması her zaman yönetimler ile Kongre arasında tartışma konusu oldu.

Ayrıca Kongre komiteleri oturumlar düzenleyebilir, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerini hesap vermeye çağırabilir; operasyonların maliyeti, hedefleri ve sonuçları hakkında inceleme yapabilir. Bu tür adımlar yönetim içindeki anlaşmazlıkları açığa çıkarabilir ve Trump’ın riskli politikalarını sürdürmesinin siyasi maliyetini artırabilir.

Ancak yalnızca sınırlayıcı bir kararın kabul edilmesi operasyonların durduğu anlamına gelmiyor. Başkanın yetkilerini sınırlayan bir yasa kabul edilirse Trump bunu veto edebilir. Vetonun aşılması için her iki mecliste üçte iki çoğunluk gerekir; buna ulaşmak oldukça zor. Bu nedenle Demokratların askerî operasyonları gerçekten sınırlayabilmesi için iç birlikteliğin yanı sıra bir grup Cumhuriyetçinin desteğini de kazanması gerekiyor.

Senato ve denetim araçları

Senato’nun kontrolü yalnızca bütçe onayı anlamına gelmiyor. Bu meclis, bakanlar, büyükelçiler ve bazı üst düzey federal yetkililer dahil birçok önemli atamanın onaylanması yetkisine sahip. Demokratlar bu sayede Trump’ın kilit pozisyonlara aday gösterdiği isimleri sıkı incelemeye tabi tutabilir ve karşı çıktıkları adayların onay sürecini durdurabilir.

Her iki meclisteki ihtisas komitelerinin kontrolü de yönetimin performansı üzerinde daha geniş denetim imkânı sağlıyor. Kamuya açık oturumlar, belge talepleri, yetkililerin çağrılması ve hükümet kararları hakkında inceleme yapılması Beyaz Saray’ı çok sayıda dosyayla meşgul edebilir. Bu baskı özellikle İran’a yönelik operasyonların maliyeti, silah sözleşmeleri ve kamu kaynaklarının tahsisi gibi konularda önemli olacak.

Demokratların zaferi Trump’ın kolayca görevden alınabileceği anlamına gelmiyor. Temsilciler Meclisi azil sürecini başlatabilir; ancak Senato’da başkanın mahkûm edilip görevden alınması için mevcut senatörlerin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Senato’da Demokrat çoğunluk olsa bile bu eşiğe ulaşmak çok düşük bir ihtimal. Bu nedenle azil, Trump’ı görevden almanın kesin yolu olmaktan çok siyasi baskıyı artırma ve yönetimi hesap vermeye zorlama aracı olarak öne çıkıyor.

Trump hâlâ güçlü, ancak manevra alanı daraldı

Analize göre ABD ara seçimlerinin sonucu, Trump’ın gücünün sona erdiği veya dış politika yetkisinin tamamen Demokratlara geçtiği şeklinde yorumlanmamalı. Başkan görev süresinin sonuna kadar Beyaz Saray’da kalacak ve politikalarını ilerletmek için veto hakkı ile yürütme ve askerî yetkiler dahil önemli araçlara sahip olmaya devam edecek.

Ancak Washington’daki siyasi koşullar değişti. Trump artık bütçelerini sorgulayabilecek, silah satışlarını inceleyebilecek, İran’a yönelik operasyonlar hakkında soruşturma açabilecek, kilit atamaları geciktirebilecek ve Beyaz Saray kararlarının siyasi maliyetini artırabilecek bir Kongre ile karşı karşıya.

Bu açıdan Cumhuriyetçilerin yenilgisi yalnızca parlamenter çoğunluğun kaybı değil; Trump’ın politikalarının ABD içindeki siyasi desteğinin sınırlandığının da göstergesi. “Amerika’yı yeniden büyük yapma” ve küresel alanda güç gösterme söylemiyle sahneye çıkan bir başkan, siyasi enerjisinin önemli bölümünü artık iç baskılarla mücadeleye ayırmak zorunda.

Sonuç olarak Demokratlar ABD dış politikasını tek başına kökten değiştiremez; ancak Trump için mevcut çizginin sürdürülmesini daha maliyetli ve zor hale getirebilir. Kongre’de kazanmak Beyaz Saray’ı ele geçirmek anlamına gelmiyor; yine de bu sonuç, Trump’ın İran ve İsrail politikalarını ilerletirken Washington’da ciddi bir engelle karşılaşmayacağını düşündüğü dönemin sona ermesi olarak değerlendiriliyor.