Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’nın şeklinin değişebileceğine ilişkin son açıklamalarını değerlendirdi.

Peskov, Trump’ın işaret ettiği olası Ukrayna sınır değişikliklerine ilişkin soruya, “Sorularınızı Başkan Trump’a sormanızı tercih ederim” yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü, “Coğrafi açıdan Ukrayna şu anda bile farklı bir ülke. Sahadaki gerçekler ortada ve bunları reddetmek oldukça zor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir gün önce CBS televizyonuna verdiği mülakatta Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin değerlendirmesinde, “Bence bu mesele çözülecek ve Ukrayna nihayetinde biraz farklı bir şekil ve görünümle kalacak” ifadelerini kullanmıştı.