Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’de yayımlanan Responsible Statecraft sitesinde yer alan makale, ABD Başkanı Donald Trump ile eski Cumhuriyetçi müttefiki Marjorie Taylor Greene arasındaki anlaşmazlığı ele aldı. Makale, Greene’in İran’a karşı savaşa ve ABD’nin İsrail’e desteğine karşı çıkmasının ardından taraflar arasındaki gerilimin arttığını belirterek, Greene’in “Amerika First” (Önce Amerika) çizgisini koruduğunu, Trump’ın ise kendisini Beyaz Saray’a taşıyan taahhütlerden uzaklaştığını savundu.

Makaleye göre Trump, yaklaşık on hafta önce Greene’i “kaybeden” olarak nitelendirdi. Greene buna, Trump’ı “İsrail lehine neoconların elinde bir kukla” olmakla suçlayarak yanıt verdi.

Makale, Greene’in tutumları ile Cumhuriyetçilerin gerilediği ve Demokratların geniş kazanımlar elde ettiği ABD ara seçimlerinin sonuçları arasında bağ kurdu. Greene’e göre seçim sonuçları, Amerikan yönetimine seçmenlerin önceliklerine ilişkin açık bir mesaj iletti; bu mesaj 2024 seçimlerinde de dile getirilmişti.

Greene, seçimlerin ertesi günü yaptığı görüntülü paylaşımda yönetimi sandık sonuçlarından ders çıkarmaya çağırdı. Greene, Amerikalıların daha fazla dış savaş istemediğini, İran’a karşı savaşı desteklemediğini, yabancı ülkelere ve dış savaşlara kaynak aktarılmasını ya da İsrail’e finansman sağlanmasını ve Gazze’de çocukların öldürülmesini istemediğini savundu. Greene, önceliğin Amerikalılar olması gerektiğini belirtti.

Greene: Gazze’de yaşananlar soykırım

Makaleye göre Greene, ABD’nin İsrail politikasını eleştiren Cumhuriyetçilerin önünde yer aldı. Greene, Temmuz 2025’te Gazze Şeridi’ndeki durumu “soykırım” olarak nitelendirerek Kongre’de bu tutumu benimseyen ilk Cumhuriyetçi oldu.

Savaşa yönelik muhalefeti arttıkça Greene’in ABD’nin dış yardımlarına yönelik eleştirileri de genişledi. Greene, söz konusu yardımların ABD çıkarları yerine İsrail’e öncelik verdiğini savundu. Ayrıca Trump yönetiminden Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını talep etti; bu talebini MAGA hareketinin taahhütleri çerçevesinde dile getirdi.

Bu tutumların ardından Trump, Greene’e yönelik sert bir eleştiri kampanyası yürüttü. Trump, Greene’i “deli” ve “dengesiz” olarak nitelendirdi; ayrıca “hain Marjorie Greene” ifadesini kullanarak onu kendisine ve Kongre’deki en önemli yüzlerinden biri olduğu harekete karşı “darbe” girişiminde bulunmakla suçladı.