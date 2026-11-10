Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin New York Post gazetesine göre ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yardımcısı JD Vance’i, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin uğradığı ağır kayıpları İran’la savaşa bağladığı “sert” konuşması nedeniyle kamu önünde eleştirdi.

Trump’a, Vance’in ara seçimlere ilişkin kamuya açık değerlendirmesinin yardımcısıyla ilişkisini etkileyip etkilemediği soruldu. Trump, başkanlık uçağına binmeden önce gazetecilere verdiği yanıtta, “Hayır, hiç de değil; ancak birçok kişi onun yorumlarını sevmedi, ben de sevmedim” dedi.

Trump, “O haklı, tek bir şey dışında. Başka bir açıklama yapmalıydı; bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrarlama fırsatınız olsaydı bunu yeniden yapar mıydınız? Cevap: Evet” ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Vance, Demokratların Kongre’nin her iki kanadını ve eyalet valiliklerinin çoğunu kazanmasının ardından çarşamba günü X’te Cumhuriyetçi Parti kurumunu eleştirmişti.

Vance paylaşımında şunları yazmıştı: “Kaybetmemizin nedeni savaş. Başkan da dün gece bunu söyledi. ‘Buna değdi’ demek istiyorsanız, ‘Senato’yu altı yıl boyunca kaybetmek buna değdi’ demek istiyorsanız, bunu söyleyin. Ancak herkes neden kaybettiğimizi biliyor. Gelecekteki yönümüze ilişkin dürüst her tartışma bu noktadan başlamalı. Ülkemizin geleceği konusunda hâlâ iyimserim.” Vance, kendisine kızan kesimlere de “Haklısınız, bunu bize zaten söylediniz” diye seslenmişti.

Bu açıklamalar, Demokratların eyalet yönetimleri ve yasama organları düzeyinde geniş kazanımlar elde etmesinin, ülke genelinde yapılan ara seçimlerde önemli bir zafer kazanarak ABD Kongresi’nin her iki kanadının (Senato ve Temsilciler Meclisi) kontrolünü ele geçirmesinin ardından geldi.