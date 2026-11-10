Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar kapsamında geçen cuma günü Tahran'a gittiği bildirildi. Birkaç saat süren ve önceden açıklanmayan ziyarette, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşen Zeydi'nin Washington'dan bir teklif götürdüğü iddia edildi.

İran'ın Fars Haber Ajansı ise görüşmelerin yalnızca Irak'ın İran ile ABD arasındaki savaşı bitirmeye yönelik girişimlerine odaklandığını aktardı. Ziyarette Zeydi'ye Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyad'ın da eşlik ettiği belirtildi.