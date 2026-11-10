Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Seri, “Suudi düşmanın” son 24 saat içinde Yemen’e 103 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Suudi savaş uçaklarının Marib, Saada, Taiz, Lahc, Cevf ve Hudeyde illerinde sivil yerleşimleri bombaladığını savunan Seri, saldırıların Hamis Muşayt ve Taif üslerinden kalkan F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Seri, saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu kişilerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını öne sürdü.

Seri ayrıca Suudi Arabistan’ın gerilimin tırmanmasından bu yana Yemen’e yönelik hava ve füze saldırılarının toplamının 4 bin 563’e ulaştığını açıkladı.