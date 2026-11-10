Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fransa, süpermarketlerin soğutucu sistemlerine yönelik siber saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tuttu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bugün yaptığı açıklamada, saldırının arkasında İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğunu ileri sürerek Tahran yönetimi için "bunun sonuçları olacağını" söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Paris Savcılığı da Devrim Muhafızları'na bağlı saldırı amaçlı siber operasyon birimi Şehit Kaveh'in lideri ve iki yardımcısı hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Avrupa'da siber saldırı alarmı

Fransa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, ekim ayından bu yana Avrupa'nın farklı ülkelerine yayılan bir dizi güvenlik olayının parçası olarak gündeme geldi. Marketlerin yanı sıra kan ve plazma depolama tesisleri de saldırıların hedefi olurken, aynı dönemde Avrupa'da uçuşları aksatan sahte bomba ihbarları ve medya kuruluşlarına yönelik tehditler yaşandı.

Fransa'daki ilk saldırı: 11-12 Ekim'de Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi. Saldırganlar, uzaktan yönetilen sistemlere müdahale ederek buzdolabı ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını değiştirdi. Bazı mağazalarda sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükseldiği, tonlarca gıdanın bozulduğu bildirildi. Saldırıda özellikle eski ve güvenlik güncellemeleri yapılmamış Danfoss sistemlerinin kullanıldığı belirtildi.

Avrupa'ya yayılan ikinci dalga: 2 Kasım'da Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Estonya, Finlandiya ve diğer Avrupa ülkelerindeki marketlerin soğutma sistemleri de hedef alındı. İrlanda'da SuperValu zincirinin 13 mağazası saldırıdan etkilendi. Bazı işletmeler bozulma riski taşıyan soğuk ve donmuş gıdaları satıştan çekti.

Kan depoları da hedef oldu: Kasım ayının ilk haftasında Fransa'da üç kan ve plazma depolama tesisinin soğutma ekipmanlarına da siber saldırı düzenlendi. Saldırganların sıcaklık ayarlarını değiştirmeye çalıştığı, ancak izleme sistemlerinin müdahaleyi tespit etmesi üzerine kan ve plazma ürünlerinin güvenli alanlara taşındığı bildirildi. Yetkililer, stokların zarar görmediğini ve sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmadığını açıkladı.

Birçok uçuşta bomba ihbarı

Siber saldırılarla aynı hafta Avrupa'da çok sayıda yolcu uçağına yönelik sahte bomba ihbarları da uçuş trafiğini aksattı. Bazı uçakların rotaları değiştirildi, bazıları ise savaş uçakları eşliğinde iniş yaptı. Yapılan kontrollerde patlayıcıya rastlanmadı.