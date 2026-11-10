Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rus basınına açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeleri ve Batı ülkelerinin yaptırım politikalarını değerlendirdi.

Rus dizelinin ihracatına yönelik kısıtlamaların askıya alınması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 9 Ekim'de sağlanan uzlaşıya değinen Lavrov, şunu dedi:

“Rusya ve ABD liderlerinin Rus dizelinin ihracatına yönelik kısıtlamaların askıya alınması hususundaki mutabakatı, enerji güvenliğine önemli bir katkı sundu. Anlaşmanın pratik uygulamasına halihazırda geçildi ve bu adım fiyatları anında aşağı çekti.”

Rusya'nın küresel yakıt ve enerji piyasalarının normalleşmesine, enerji güvenliğinin tesisine ve devletler ile makro bölgelerin dengeli, sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Lavrov, makalesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

Batı'nın ticaret politikaları ve enerji krizi: Batı ülkeleri küresel ticaretin evrensel kurallarını "blok mantığıyla" ikame ediyor. Ekonominin ticaret savaşları yoluyla jeopolitik rakipleri bastırma arenasına dönüştürülmesi, Batı'nın Kiev yönetimi eliyle Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşın temel nedenini oluşturuyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya yönelik "enerji krizini kışkırtmayı durdurma" çağrıları göz ardı ediliyor.

Yaptırımlar ve küresel gıda krizi: Batı'nın sömürgeci paradigması varlığını sürdürüyor. Ancak yaptırımlar nedeniyle dünyada 600 milyon insan kaynak yetersizliğinden değil, doğrudan uygulanan bu kısıtlamalar yüzünden açlıkla mücadele ediyor.

Rus ekonomisinin durumu ve yeni rotalar: Rusya yaptırımlar nedeniyle kayda değer bir kayıp yaşamadı ve ihracatını başarıyla yeniden yönlendirdi. Kuzey Deniz Yolu üzerinden yapılan taşımacılık tarihi zirvesine ulaşırken, Rusya'dan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yönelik petrol ve mineral hammadde sevkiyatı yüzde 40 oranında artış gösterdi.