Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, son ara dönem Kongre seçimlerinin ülkenin dış politika yaklaşımını değiştirmeyeceğini ifade etti.

ABD’nin uluslararası ortaklarının Washington yönetiminin stratejisinde olası bir değişiklik yaşanmasından kaygı duyduğuna ilişkin haberlere değinen Rubio, bu endişelerin yersiz olduğunu dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, dış politikanın mevcut çizgisini koruyacağını belirterek, Kongre'nin bu alanda rolü bulunsa da Amerikan dış politikasının yönünü belirleyen asıl makamın yürütme organı olduğunu söyledi.

Rubio, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dış politika neyse odur. Kongrenin dış politikamızda elbette bir rolü var, ancak Amerikan dış politikasını yönlendiren ve açıkçası belirleyen yürütme organının yönetimidir.”

'İsrail bizden silah satın alabilir, ama artık finansman sağlamamız gerekmiyor'

Rubio, İsrail'in artık ABD'nin finansal desteğine ihtiyaç duymayacak ekonomik seviyeye ulaştığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerde silah satışının ön plana çıkabileceğini ifade etti.