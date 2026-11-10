Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Kongresi ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin uğradığı eşine az rastlanır yenilgi, Başkan Donald Trump’ın siyasi geleceğini risk altına aldı ve bazı üst düzey Beyaz Saray ile hükümet yetkililerini kapsayabilecek değişikliklerin zeminini hazırladı. Bu değerlendirme, İngiliz Financial Times gazetesinde yer aldı.

Daily Beast sitesi, Michael Wolff’a dayandırarak, Cumhuriyetçi Parti’nin ağır yenilgisinin Beyaz Saray yetkililerini görevlerini korumak için “çırpınmaya” sevk ettiğini bildirdi. Wolff, başkanın birçok üst düzey yardımcısının yakında görevden uzaklaştırılacağını öngördü.

Financial Times, Trump’ın büyük yenilginin sorumluluğunu hükümet üyeleri arasında nasıl paylaştıracağının henüz netleşmediğini, ancak değişiklik yapılmasının güçlü bir seçenek haline geldiğini yazdı. Gazeteye göre bazı yetkililer görevden alınabilir, bazıları gönüllü olarak çekilebilir, bazıları ise görevinde kalabilir.

İstifa veya görevden alınması tartışılan başlıca ABD’li yetkililer şunlar:

Pete Hegseth – ABD Savunma Bakanı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a karşı savaşın öne çıkan yüzü olarak görülüyor. Bu savaş, Cumhuriyetçilerin son seçimlerdeki yenilgisinin başlıca etkenlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Financial Times, Hegseth’in atanmasının başından itibaren tartışmalı olduğunu belirtiyor. Hegseth, ordu komutanlığında kapsamlı değişiklikler yaptı, gazetecilerin Pentagon’a erişimini sınırladı ve silahlı kuvvetlerde muhalif eğilimleri konsolide etmeye çalıştı.

Financial Times’a göre Hegseth’in Savunma Bakanlığı yapısını yeniden düzenleme girişimi, kendi partisinden bazı üyeler de dahil olmak üzere çok sayıda Kongre üyesini rahatsız etti. Gazete, Hegseth’in görevden alınma veya istifa etme ihtimaline işaret ederek, savaşın sonuçları nedeniyle ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper’dan baskı görebileceğini yazdı.

Washington Post ise Hegseth, Caine ve Cooper’ın görevden alınma ihtimali bulunan yetkililer listesinde yer aldığını bildirdi. Gazeteye göre bu üç yetkili, savaşın farklı aşamalarında Trump’a askeri operasyonun gidişatına ilişkin “aşırı iyimser değerlendirmeler” sunmaktan sorumlu tutuluyor; ABD’nin karşılaşabileceği riskler ve maliyetler ise Trump’a yeterince açıklanmadı.

Susie Wiles – Eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü

Eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Trump’ın 2024’teki siyasi dönüşünün mimarı olarak görülüyor ve Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisinin ilk siyasi kurbanlarından biri oldu. Wiles, ticaretten göçe kadar birçok Trump politikasının uygulanması için çalıştı; ancak sonuçta, Trump’ın ilk başkanlık dönemindeki önceki özel kalem müdürleri gibi, bu görevde uzun süre kalamadı.

Financial Times’a göre Wiles bu yıl hükümeti yönetmekte yetersiz kaldı; çünkü Trump kamuoyunu İran’a karşı savaşın gerekçelerine ikna edemedi ve savaş başlamadan önce Kongre’ye danışmadı. Wiles ayrıca Trump’ı, savaşın enflasyon üzerindeki sonuçlarıyla yeterince ilgilenmeye yönlendiremedi.

Trump seçim öncesinde Wiles’ı savunmuştu. Ancak Trump’ın ilk dönemindeki eski yardımcılarından Caroline Sunshine, bu hafta Fox News’e Wiles’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

JD Vance – ABD Başkan Yardımcısı

Financial Times, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’i de hükümette değişiklik yaşanabilecek isimler arasında saydı. Gazete, Vance’in Trump’ın olası siyasi halefi ve 2028 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adaylığı için önde gelen aday olarak konumunun artık sorgulandığını ekledi.

Financial Times, eski Temsilciler Meclisi Başkanı ve Trump’ın önde gelen destekçilerinden Newt Gingrich’in Vance hakkındaki “Vance parlaklığının büyük bölümünü kaybetti” sözlerini hatırlatıyor.

Vance, ara seçim yenilgisinin boyutları ortaya çıktıktan sonra hızla başkanla arasına mesafe koymaya çalıştı. Çarşamba günü dikkat çeken bir açıklamada, Trump’ın ulusal güvenlik önceliğini seçim yenilgisinin sorumlusu olarak gösterdi ve “Yenilgimizin nedeni savaş” dedi.

Marco Rubio – ABD Dışişleri Bakanı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bazı seçim gezilerinde Trump’a eşlik etmesi ve İran’a karşı savaş da dahil olmak üzere politikalarını desteklemesine rağmen, Vance’e kıyasla geleneksel Cumhuriyetçilere daha yakın görülüyor ve 2028’de Cumhuriyetçi Parti adaylığı için potansiyel bir rakip olabilir.

Cumhuriyetçilerin yenilgisinin ardından Washington siyasi çevrelerinde Rubio’nun başkanlık yarışına hazırlanmak amacıyla istifa edebileceği yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı bu haberleri “asılsız ve dayanaksız” olarak nitelendirdi.

Rubio, New York Times’a başından beri planının Trump’ın başkanlık döneminin sonuna kadar görevinde kalmak olduğunu söyledi.

Howard Lutnick – ABD Ticaret Bakanı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ölmüş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile kapsamlı bağlantısı nedeniyle baskıyla karşı karşıya. Financial Times’a göre bu durum, Lutnick’i yeni Kongre’nin daha sıkı incelemelerine açık hale getirebilir.

Gazete, Trump’ın bu davadan kaynaklanan kamu öfkesini kontrol altına almak istemesi halinde Ticaret Bakanı’nın hesap vermesi istenen hedeflerden biri olabileceği görüşünde. Ayrıca Lutnick’in, seçim sürecinde geniş eleştirilere maruz kalan ve enflasyon artışından sorumlu tutulan gümrük tarifelerine desteği de başına iş açabilir.

Scott Bessent – ABD Hazine Bakanı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump’ın en yakın hükümet üyelerinden biri. Ancak seçmenlerin çoğu Trump yönetiminin ekonomi politikalarından memnun değildi; bu alanın ana yönetim sorumluluğu Bessent’teydi.

Görev süresinde ekonomik büyüme sürse, işgücü piyasası direnç gösterse ve borsa endeksi yükselse de Bessent, enflasyonu Trump’ın 2024 seçim kampanyasında vaat ettiği ölçüde düşüremedi.

Bessent ayrıca bu yıl borçlanma maliyetlerindeki artışı denetledi; bu gelişme, ABD Hazine tahvillerinin fiyatlarının düşmesi ve konut kredisi faizlerinin yükselmesiyle aynı döneme denk geldi.

Robert F. Kennedy Jr. – ABD Sağlık Bakanı

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., 2024 genel seçimleri sırasında Trump kampına katıldı. Bu ittifak, memnun olmayan Demokrat seçmenleri çekmeye çalışan başkanı, yeni bir siyasi yer arayan tartışmalı bir figürle bir araya getirdi.

Ancak Cumhuriyetçilerin yenilgisinin ardından bu ittifakın sonuna gelinmiş olabilir. Kennedy geçen mayısta 2028 başkanlık yarışına yeniden katılma isteğini reddetmişti; yine de Washington’da tutumunu değiştirebileceğine dair spekülasyonlar sürüyor.