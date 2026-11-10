Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’de Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde uğradığı yenilginin ardından yapılan bir anket, Donald Trump’a yönelik halk desteğinin sert biçimde düştüğünü gösterdi.

Reuters ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, Trump’a yönelik kamuoyu desteği, Cumhuriyetçilerin ABD ara seçimlerindeki yenilgisinin ardından kaydedilen en düşük seviyesine yaklaştı.

Ankete göre Amerikalıların yalnızca yüzde 32’si Trump’ın performansını onaylıyor. Trump’ın halk desteğindeki en düşük seviye, ekim ortasında yüzde 31 olarak kaydedilmişti.

Katılımcıların yalnızca yüzde 21’i, Trump yönetiminin İran’a karşı savaşın ardından artan geçim maliyetleriyle mücadelesini onaylıyor.

Daha önce de ABD’li seçmenlerin yüzde 34’ünün, İran’la savaşın ara seçimlerde oy verme kararlarında çok önemli olduğunu belirttiği bildirilmişti.