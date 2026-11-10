Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail’de 27 Ekim 2026’da yapılan Knesset seçimlerinde Binyamin Netanyahu’nun sağ ve dindar partilerden oluşan koalisyonu, hükümet kurmak için gereken çoğunluğu kaybetti. Netanyahu, seçim öncesinde mevcut ittifakını koruyarak iktidarda kalmayı umuyordu. Seçim komitesinin açıkladığı kesin sonuçlara göre Likud yine 27 sandalyeyle Knesset’teki en büyük parti olmayı sürdürdü; ancak Netanyahu’yu destekleyen bloğun toplam sandalye sayısı 53’te kaldı ve bu sayı yeni hükümet kurmak için yeterli olmadı.

Buna karşılık Eisenkot liderliğindeki muhalefet partileri 48 sandalye kazandı. Arap partiler “Ortak Liste” ve “Ra’am” ise toplam 19 sandalyeyle siyasi denklemde belirleyici aktörler haline geldi. Partilerin İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı istişarelerin ardından Isaac Herzog, pazar günü hükümet kurma görevini Eisenkot’a verdi. Eisenkot’un şimdi koalisyon hükümeti kurmak ve diğer partilerin desteğini almak için çalışması gerekiyor; İsrail’deki siyasi akımların farklı ve kimi zaman birbirine zıt yapısı bu süreci kolaylaştırmıyor.

Eisenkot’un önündeki zorluklar

Netanyahu karşıtı kampın en önemli sorunlarından biri, muhalefetin çok geniş bir siyasi yelpazeyi kapsaması. Bu blok, sol ve merkez partilerden liberal ve seküler sağ akımlara kadar uzanıyor. Bu partilerin çoğunun ortak noktası, Netanyahu’nun başbakanlığının sürmesine karşı çıkmak; ancak İsrail’in nasıl yönetileceği ve izlenecek siyasi programa dair tam bir uzlaşı bulunmuyor. Bu durum, koalisyon görüşmelerinde ve görev paylaşımında ciddi anlaşmazlıklara yol açabilir.

Arap partilerin konumu bu süreçte ayrıca önem taşıyor. Ortak Arap Listesi’nin 11, Ra’am’ın 8 sandalyesi bulunuyor; toplam 19 sandalye, Netanyahu karşıtı 48 sandalyeye eklendiğinde Eisenkot’a kâğıt üzerinde 67 sandalyelik destek sağlıyor. Ancak bu, tüm bu partilerin katıldığı resmi bir koalisyonun kurulduğu anlamına gelmiyor.

Ortak Arap Listesi liderlerinden Ahmed Tibi, Netanyahu’nun yerine kurulacak hükümeti dışarıdan desteklemeye hazır olduklarını, ancak hükümete katılmayacaklarını ve bakanlık sorumluluğu üstlenmeyeceklerini açıkladı. Yani bu akımın temel amacı, parlamenter gücü kullanarak mevcut hükümeti devirmek; Eisenkot’un olası hükümetinin tüm politikalarına destek vermek değil. Ra’am ise yeni hükümete katılma konusunda daha esnek bir tutum sergiliyor. Dolayısıyla 19 Arap milletvekilinin desteği, Eisenkot’un siyasi programına tam mutabakat anlamına gelmiyor.

Bu durum, Netanyahu’nun yıllarca Arap partilerin iktidar yapısına katılmasını muhalefetin zayıf noktası olarak kullanması ve Yahudi partilerin onlarla işbirliğini siyasi maliyetli hale getirmeye çalışması nedeniyle daha da önemli. Şimdi aynı partiler, gelecekteki hükümetin kaderinde belirleyici aktörler haline gelmiş durumda.

Associated Press’e göre Eisenkot’un önünde iki ana yol var: Arap partilerin desteğiyle geniş katılımlı bir koalisyon kurmak ya da onların dışarıdan desteğine dayanan bir azınlık hükümeti kurmak. Her iki yol da önemli siyasi engellerle karşı karşıya.

Arap partiler meselesinin yanı sıra Eisenkot’un hükümet kurması halinde üç önemli iç anlaşmazlığı yönetmesi gerekecek: Yargı reformu ve Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılması; aşırı Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulması ve genel askerlik yükümlülüğü getirilmesi; 7 Ekim 2023’te Filistinli direnişçilerin Aksa Tufanı operasyonu karşısında İsrail’in güvenlik ve istihbarat alanındaki başarısızlığına ilişkin resmi bir soruşturma komisyonu kurulması. Bu konular son yıllarda İsrail partileri arasındaki en önemli anlaşmazlık başlıkları arasında yer alıyor ve yeni hükümet kurulsa bile koalisyonun uyumunu zorlayabilir.

Netanyahu iktidara dönüş umudunu koruyor

Seçim yenilgisine rağmen Netanyahu siyasi sahneden tamamen çekilmiş değil. Kesin sonuçlara göre Likud 27 sandalyeyle Knesset’teki en büyük parti olmayı sürdürüyor ve Netanyahu’yu destekleyen blok 53 sandalyeye sahip. Bu tablo, Eisenkot’un hükümet kurmakta başarısız olması halinde Netanyahu’nun yeniden iktidara dönmek için çalışabileceği anlamına geliyor.

Bu koşullarda Netanyahu, muhalefet bloğunu kırmak için bazı sağ akımlara ya da Naftali Bennett gibi isimlere yönelebilir ve Eisenkot’un müttefikleri arasından destek çekerek parlamentodaki dengeyi değiştirmeye çalışabilir. Ancak bazı partilerin Netanyahu’nun iktidarda kalmasına karşı çıkması nedeniyle bu yol da zor.

İsrail’in temel yasasına göre Eisenkot’un hükümet kurmak için 28 günü var; cumhurbaşkanı bu süreyi en fazla 14 gün daha uzatabiliyor. Dolayısıyla Eisenkot’un elindeki toplam süre en fazla 42 gün. Bu girişim başarısız olursa Herzog görevi başka bir isme verebilir. Sonraki çabalar da hükümet kurulmasıyla sonuçlanmazsa işgal altındaki topraklarda erken seçim olasılığı gündeme gelebilir; bu durumda 2027’nin ilk aylarında yeni bir seçim yapılabilir. Önemli olan bir diğer nokta, yeni hükümet kurulana kadar Netanyahu’nun mevcut kabinesinin geçici hükümet olarak görevine devam edeceği.

Netanyahu’nun siyasi geleceğindeki önemli başlıklardan biri de yolsuzluk dosyaları. Netanyahu’nun yargılandığı dava 2020’de başladı; kendisi rüşvet, dolandırıcılık ve kamu güvenini kötüye kullanma gibi suçlamalarla üç davada yargılanıyor. Netanyahu tüm suçlamaları reddediyor.

Netanyahu, Haziran 2026’da 98 oturumun ardından savunmasını tamamladı; ancak yargı süreci diğer kişilerin tanıklıklarının incelenmesiyle devam ediyor.

Netanyahu Kasım 2025’te Isaac Herzog’a af talebinde bulundu. Donald Trump da birkaç kez İsrail Cumhurbaşkanı’ndan bu talebi kabul etmesini istedi. Herzog Nisan 2026’da af talebinin incelenmesinden önce Netanyahu ile savcı arasında bir anlaşmaya varılması için çaba gösterilmesi gerektiğini açıkladı. Dolayısıyla Netanyahu’nun olası bir iktidar kaybı, yargı dosyasını ortadan kaldırmıyor; hatta af talebi ve olası yargısal müzakerelerdeki siyasi konumunu değiştirebilir.

Sonuç olarak Eisenkot’un farklı partilerin desteğini alarak yeni bir koalisyon hükümeti kurmak için en fazla 42 günü var. Ancak başarılı olsa bile bu hükümeti korumak kolay olmayacak. Netanyahu karşıtı geniş yelpaze, iç meselelerdeki anlaşmazlıklar ve özellikle Arap partilerle ilişkilerin nasıl yürütüleceği, gelecekteki kabinenin uyumunu ciddi biçimde zorlayabilir.

Buna karşılık Netanyahu, çoğunluğu kaybetmiş olsa da Knesset’teki en büyük partinin lideri olmayı ve bloğunda 53 milletvekilinin desteğini koruyor. Eisenkot’un hükümet kurmakta başarısız olması veya bazı rakip partileri yanına çekmesi halinde yeniden iktidara dönmeyi umuyor. Sonuçta tarafların çabaları ve hükümet kurma sürecindeki sonraki yollar sonuç vermezse işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayanlar 2027’nin ilk aylarında yeniden sandık başına gidebilir. Bu nedenle Netanyahu’nun seçim yenilgisi, iktidardaki varlığının kesin olarak sona erdiği anlamına gelmiyor; İsrail’in siyasi kaderi hâlâ partiler arasındaki karmaşık müzakerelerin sonucuna bağlı.