Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya platformlarından birinde yayımladığı mesajda, İsraillilerin ABD’yi İran’la sonu gelmeyen bir savaşa sürüklemek için gece gündüz çalıştığını yazdı.

Galibaf, söz konusu savaşın, ister şimdiki ister gelecekteki, ister Cumhuriyetçi ister Demokrat olsun hiçbir başkanın çıkamayacağı bir bataklık olacağını savundu.

Galibaf ayrıca, “Washington ‘önce İsrail’ düşüncesini terk etmediği sürece ABD ve müttefikleri karanlık bir döneme doğru hızla ilerliyor” ifadelerini kullandı.