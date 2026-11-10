Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, kuvvetlerinin her düzeydeki tehdide karşı derhal, kararlı, güçlü ve öncekinden daha şiddetli bir yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti.

Cihanşahi, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü İmam Ali Subay Üniversitesi’nde düzenlenen 24. mezuniyet töreninde konuştu. Törene çok sayıda komutan ve yetkili katıldı.

Cihanşahi, üniversiteden mezun olmuş 1203 şehidin anısını yâd ederek bu şehitlerin İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun şanlı tarihindeki yüksek konumuna vurgu yaptı. Genç subay neslinin sorumlulukları arasında onların ideallerini ve şanlı yolunu korumanın yer aldığını söyledi.

Genç subayların kuvvetin savaş kapasitesinin güçlendirilmesindeki kilit rolüne işaret eden Cihanşahi, disiplin, kurumsal bağlılık ve komutanlarla etkili iletişimin askeri görevlerde başarının gereklilikleri olduğunu belirtti.

Kara Kuvvetleri Komutanı ayrıca genç subayların Kara Kuvvetleri yapısındaki ağır sorumluluğuna değinerek eğitim döneminde edindikleri bilgi ve becerileri görevlerinde kullanmalarının önemini vurguladı.

Cihanşahi, “Mezunlar, uzmanlık bilgisi, sorumluluk ruhu, disiplin ve kurumsal bağlılığa dayanarak birliklerinin savaş ve operasyonel hazırlığını yükseltme yolunda adım atmalıdır” dedi.

Bugün Kara Kuvvetleri’nin her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olduğunu ifade eden Cihanşahi, şunları söyledi: “Ordu Kara Kuvvetleri; Yüce Allah’a tevekkülle, akıllı savaş hazırlığı, insan kaynağı, etkili silah ve teçhizat, manevi güç ve yeni teknolojiden yararlanarak, Yüce Rehber’in ve Başkomutan’ın dirayetli liderliği altında, her düzeydeki tehditlere derhal, kararlı, güçlü ve öncekinden daha şiddetli biçimde yanıt vermeye hazırdır.”

Cihanşahi, üniversite komutanları, öğretim üyeleri ve yetkililerinin subay öğrencilerin eğitimi ve yetiştirilmesi alanındaki çabalarını takdir ederek, eğitim biriminin ve üniversite komutanlığının Kara Kuvvetleri’nde görev yapacak nitelikli ve bağlı subayların hazırlanmasındaki rolünü önemli buldu.

Törende mezunlar, yemin ederek ve Kara Kuvvetleri Komutanı’ndan omuz apoletlerini alarak bu kuvvetin birliklerinde göreve başlamaya hazır olduklarını açıkladı. Mezunlar, ülkenin bağımsızlığını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma taahhütlerini vurguladı.