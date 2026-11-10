Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Almanya, ABD-İsrail saldırısına değinmeksizin ve Tahran ile Washington arasındaki dolaylı görüşmelerin tam ortasında, tansiyonun düşürülmesi ve bu anlaşmazlığa diplomatik bir çözüm bulunması için ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Paris’te G7’li Avrupalı mevkidaşları ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Burada yeniden vurguluyorum: Bu sorun için askeri bir çözüm görmüyorum” dedi.

Wadephul, “ABD ile İran arasında dolaylı olarak yürütülen müzakerelerin sürmesini güçlü şekilde destekliyoruz. Bu yöndeki her çaba doğru yönde atılmış bir adımdır. Bu yaklaşımla bölgedeki tüm mevkidaşlarımızla sürekli temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Wadephul, İran’dan müzakereler sırasında siyasi irade göstermesini ve bir çözüme ulaşılması yolunda somut adımlar atmasını istedi.

Alman Bakan, Batılı ülkelerin Tahran üzerindeki baskıyı koruma gerekçesiyle ekonomik önlemleri ve yaptırımları sürdüreceğini öne sürdü.

Alman yetkili, Tahran’ın nükleer programının barışçıl niteliğine değinmeden ve İran’ın iç işlerine müdahale ederek, nükleer silah geliştirme amaçlı her türlü programdan vazgeçilmesini ve diğer devletlerin varlığını tehdit etmeyecek şekilde bölgede sorumlu davranılmasını istedi.