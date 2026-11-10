Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli Politico gazetesine göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi, Avrupa’nın Moskova ile nasıl ilişki kuracağı konusundaki anlaşmazlığı gözler önüne serdi.

Mihr Haber Ajansı’nın aktardığına göre Politico, iki liderin Putin ile görüşmeyi, Avrupa’nın Ukrayna ihtilafının çözüm sürecinde rol oynama kararlılığını göstermek amacıyla yaptığını yazdı. Ancak bu diplomatik girişim, Kuzey Avrupa ülkeleri müttefikleri arasında Ukrayna savaşının başlamasından bu yana görülen en derin anlaşmazlıklardan birine yol açtı.

Habere göre görüşmenin yankıları Avrupa genelinde sürüyor. Avrupa hükümetleri, Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik gelecek müzakerelerde Avrupa adına kimin temsil yetkisi üstleneceği konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.

Politico’ya göre bu anlaşmazlık, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin Abu Dabi’de ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileriyle yeni tur müzakerelere hazırlandığı bir dönemde ortaya çıktı. Avrupa ülkeleri de bu sürece ne ölçüde katılacakları ve ne kadar etkili olabilecekleri konusunda zorluklarla karşı karşıya.

Gazete, Stubb ve Støre’nin girişiminin başta Danimarka, İsveç ve Litvanya olmak üzere bazı Avrupalı müttefiklerin eleştirisine maruz kaldığını bildirdi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, bu adımın etkisine ilişkin kuşku dile getirerek Avrupa’nın ülkelerin ayrı ayrı hareket etmesi yerine birliğini koruması gerektiğini söyledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da barışın taviz verilerek değil, güçlü bir konumdan aranması gerektiğini vurguladı.

Buna karşılık Norveç Başbakanı Støre, Finlandiya cumhurbaşkanıyla aldıkları ortak kararı savundu. Støre, Avrupa’nın bu kıtada süren bir savaşın, Avrupalıların Moskova ile doğrudan diyalog kurması olmadan sona ermesini bekleyemeyeceğini söyledi.

Politico’nun haberine göre iki lider, Putin ile görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rus tarafına iletilecek mesajlar konusunda istişarede bulundu. Ancak bazı Avrupa hükümetlerinin olumsuz tepkileri o kadar güçlü oldu ki Zelenski de Finlandiya ve Norveç liderlerinin girişimini savunmak için tartışmaya katıldı.

Haberde ayrıca Avrupa ülkelerinin ABD’nin Ukrayna barış müzakerelerinde tekelci bir rol üstlenmesinden duyduğu endişeye işaret edildi. Bazı Avrupalı yetkililer, Washington’ın Rusya Devlet Başkanı ile doğrudan görüşen tek Batılı taraf olmaması gerektiği görüşünde.

Politico, haberin sonunda bu olayın Avrupa ülkelerinin Moskova ile nasıl ilişki kuracağı konusundaki anlaşmazlıklarını ortaya koymasının yanı sıra Avrupa’nın ortak bir tutum oluşturma ve Ukrayna müzakerelerini bağımsız biçimde etkileme konusundaki yetersizliğini de gösterdiğini vurguladı.