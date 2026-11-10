Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-2 ve PAC-3 önleyici füze stokları Avrupa ülkelerinde en düşük seviyeye geriledi.

Habere göre Avrupalı askeri komutanlar, Washington’dan mühimmat ikmali ve Ukrayna’ya teslim edilecek füzelerin yerine konulacağına dair kesin garanti almadan Patriot füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesine karşı çıkıyor.

Bloomberg, Patriot önleyici füze kıtlığının ABD’nin 28 Şubat 2026’da İran’a karşı başlattığı savaşın ardından daha da arttığını, Avrupa ülkelerinin de kendi savunma ihtiyaçlarını karşılamakta kısıtlamalarla karşılaştığını yazdı.

Gazeteye göre bu füzelerin tedarikinde en azından önümüzdeki bir yıl içinde belirgin bir iyileşme beklenmiyor; çünkü Avrupa fabrikalarında üretilen füzelerin Ukrayna’ya teslimi zaman alacak.

Mevcut planlara göre Ukrayna’nın 2027 ve 2028 yıllarında Almanya’da üretilen 600 adet PAC-2 önleyici füze alması öngörülüyor. Ayrıca Polonya’da PAC-3 füzesi üretimine ilişkin ayrı bir anlaşma ekim sonunda duyuruldu.

Haberde ayrıca Ukrayna’nın hava savunması, uydu iletişimi ve askeri istihbarat alanlarında ABD’ye bağımlı olduğu vurgulandı. Avrupa ülkelerinin mevcut koşullarda Washington’ın bu alanlardaki kapasitesinin tamamen yerini doldurmaya muktedir olmadığı belirtildi.

ABD yapımı Patriot sistemi, hava tehditleri ve balistik füzelerle mücadelede kullanılan başlıca sistemlerden biri. PAC-2 ve PAC-3 füzeleri, farklı hava ve füze hedeflerine karşı kullanılan önleyici mühimmat arasında yer alıyor.