Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Alexander Volfovich, Moskova’da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Konseyleri Sekreterlerinin 14. toplantısında yaptığı konuşmada, Batı’nın askeri yığınak yapmasının askeri üstünlük elde etme amacını artık gizlemediğini ve bu ülkelerin yetkililerinin olası bir savaşa hazırlıktan açıkça söz ettiğini söyledi.

Güvenlik alanındaki gelişmelere ve artan askeri ile siber tehditlere işaret eden Volfovich, bu süreçle eş zamanlı olarak bağımsız ülkelere yönelik dış baskıların niteliğinin de değiştiğini ekledi.

Volfovich, Batılı ülkelerin hibrit baskı mekanizmalarını tamamladığını belirterek, bu mekanizmaların ülkelerin iç işlerine müdahale etmek, ulusal egemenliklerini zayıflatmak ve siyasi süreçlerini etkilemek amacıyla kullanıldığını vurguladı.

Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri, Sovyet sonrası alanın yabancı aktörlerin hibrit baskı uyguladığı bir alana dönüştüğünü ve Belarus’un da bu baskıların sonuçlarıyla her gün karşılaştığını söyledi.

BDT üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyleri Sekreterlerinin 14. toplantısı 9 Kasım 2026’da Moskova’da gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında bölgesel güvenlik zorlukları, sınır aşan tehditler, terörizm, kaçakçılık ve hibrit tehditlerle mücadele yer aldı.