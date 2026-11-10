Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, İsrail askerlerinin on binlerce Filistinli yerinden edilmiş kişinin zor koşullar altında yaşadığı Gazze Şerdi’ne insani yardımların girişini engellemesinin kabul edilemez ve suç teşkil eden bir tutum olduğunu vurguladı.

Rodríguez, Filistinlilerin Gazze Şerdi’ndeki savaş ve soykırım nedeniyle çadırlara sığınmak zorunda kaldığını, ancak sıcaklıkların düşmesi ve şiddetli yağışların sorunlarını iki katına çıkararak binlerce çadırı su altında bıraktığını ekledi.

Küba Dışişleri Bakanı, uluslararası topluma İsrail rejiminin Gazze Şerdi’ndeki saldırılarının sürmesine izin verilmemesi çağrısında bulundu.