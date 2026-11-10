Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Ali el-Emad, Sana’nın Colani yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani’nin Yemen’e müdahale etmeme yönündeki tutumunu memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

El-Emad, Yemen’in her zaman İsrail rejimine karşı mücadeleye hazır olduğunu ve ülkenin hiçbir zaman Suriye’deki savaşın parçası olmadığını ekledi.

El-Emad, Pakistan’ın pasif tutumuna ve Suudi Arabistan’ın Yemen’e karşı savaşa katılımına işaret ederek, Mekke koalisyonunun Suudi Arabistan’a fayda sağlamadığını söyledi. Suudi Arabistan’ın yenilgi yolunda olduğunu ve Yemen’e karşı işlediği suçlar nedeniyle halk desteğine sahip olmadığını savunan El-Emad, Ensarullah’ın asla geri adım atmayacağını ve Suudi Arabistan’ın Yemen’den tamamen çekilmesi gerektiğini belirtti.

Eş-Şeybani daha önce, Şam’ın Suudi Arabistan’a yardım amacıyla Yemen’e askeri güç gönderme niyetine ilişkin yayımlanan haberlerin doğru olmadığını söylemişti.