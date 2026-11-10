Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya’nın Viyana müzakereleri heyeti başkanı Yulia Zhdanova, Rusya heyetinin girişimiyle düzenlenen “Avrupa’nın askerileştirilmesi; sonraki adım ne?” başlıklı uluslararası yuvarlak masa toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zhdanova, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına geleceğe ilişkin alternatif bir konsept sunmadığını, yalnızca Rusya ile kaçınılmaz bir çatışma perspektifi çizdiğini belirterek, bu yaklaşımın Moskova için endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Toplantıya diplomatik çevreler, uluslararası ve bölgesel örgütler — aralarında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) da bulunuyor — ile uzmanlar ve gazeteciler katıldı.

Katılımcılar, Avrupa’daki askeri ve siyasi krizin nedenlerini, artan askerileşmenin yol açtığı riskleri ve gerilimin tırmanmasını önlemenin olası yollarını ele aldı.

Zhdanova daha önce de AGİT toplantıları çerçevesinde yaptığı açıklamalarda, Avrupa kamuoyunun Rusya ile olası bir savaşa hazırlanmasını eleştirmişti. Zhdanova, 30 Eylül 2026’da Avrupa ülkelerinin “Rusya tehdidi” olarak adlandırdıkları unsuru öne çıkararak vatandaşlarını olası bir askeri çatışmaya hazırladığını söylemişti.