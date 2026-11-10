Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı ve Hazreti Hatemi’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri’nin yeni füze şehrinin tanıtım töreninde konuştu.

Abdullahi, silahlı kuvvetlerin ülke savunmasındaki rolünü takdir ederek Hava-Uzay Kuvvetleri personeline hitaben, “Siz ve Hava-Uzay Kuvvetleri’nin farklı bölümlerinde ve silahlı kuvvetlerin her yerinde görev yapan diğer yoldaşlarınız gerçekten bu ülkenin kahramanlarısınız” dedi.

Silahlı kuvvetlerin düşmana karşı performansına işaret eden Abdullahi, “Allah’ın lütfuyla şaşırtıcı bir iş yapıldı. İstatistikler, ABD’nin hiçbir savaşta benzer bir dönemde bu ölçekte mühimmat ve askeri teçhizat kullanmadığını gösteriyor; üstelik savaş alanında kullanıldığını gördüğümüz bu hacimde ileri mühimmatla” ifadelerini kullandı.

ABD’nin başarısızlığının ve bu adımından pişmanlık duymasının nedenlerine değinen Abdullahi, “Bu başarısızlığa silah, teçhizat ve imkânlardan daha çok insanların iradesi yol açtı; sizin ve General Seyyed Majid Mousavi gibi savaşçıların iradesi” dedi.

Silahlı kuvvetlerin görevinin düşmana karşı direnmek olduğunu vurgulayan Abdullahi, “Düşmanın büyük ya da küçük olması, teçhizat ve imkânlarının miktarı bizim kararımızın temeli değildir. Bugüne kadar zaferimizi belirleyen de bu ruhtur; ne düşmanın hesaplarını kabul ediyoruz ne de bu hesaplar irademizi etkiliyor” diye konuştu.

Abdullahi, Netanyahu’nun son açıklamalarına da tepki göstererek şunları söyledi: “Netanyahu son zamanlarda ‘Ya biz İran’ı yok etmeliyiz ya da İran bizi yok edecek’ dedi. Bu yeni bir söz değil; açıktır ki biz kesinlikle onları yok edeceğiz.”

Hazreti Hatemi’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Abdullahi, “Onlar daha önce kapasitelerini test ettiler ve ellerindeki her şeyle savaşa girdiler, ancak hedeflerine ulaşamadılar” dedi.

Düşmanların kötü niyetlerine işaret eden Abdullahi, “Amaçları İslam Cumhuriyeti’ni yok etmekti, ancak bunu gerçekleştiremediler; bu nedenle şu ana kadar İsrail rejimi ve ABD sahadaki kesin kaybedenlerdir” ifadelerini kullandı.

Abdullahi ayrıca, “Gelecek savaştaki sürprizler birbiri ardına ortaya çıkacak” diye konuştu.