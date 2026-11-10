Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırısının başlamasından bu yana, operasyonun ilan edilen hedefleri yalnızca gerçekleşmedi; Batılı yetkililerin ve ABD medyasının da kabul ettiği üzere saldırganlara stratejik bir çıkmaz ile askeri ve siyasi yenilgiler dayatıldı. Masum öğrenciler de dahil olmak üzere sivillerin öldürüldüğü geniş çaplı saldırılarla başlayan savaş, hızla geniş insani, güvenlik ve ekonomik boyutlar kazandı ve uluslararası medyada farklı tepkilere yol açtı.

Dünya medyası, kendi yaklaşımlarıyla bu savaşın anlatısını şekillendirmeye çalıştı. Bu yansımaların incelenmesi, savaşın gerçek durumu ve geleceğine ilişkin daha net bir tablo sunabilir.

İngilizce yayın yapan medya

New York Times, David E. Sanger ve Eric Schmitt imzalı analizinde, JD Vance ile Pete Hegseth arasında İran savaşının maliyetine değip değmediğine dair açık anlaşmazlığın artık acil bir soruya dönüştüğünü yazdı: Trump yönetimi bu savaştan nasıl çıkacak? Habere göre Vance başından beri tam kapsamlı askeri operasyona kuşkuyla yaklaşırken, Hegseth Nicolas Maduro’nun rehin alınmasının ardından savaşın en hevesli destekçileri arasında yer aldı. Cumhuriyetçilerin ağır yenilgisinin ardından Vance “Yenilgimizin nedeni savaş” dedi; Hegseth ise sert bir videoyla savaşın sürdürülmesini savundu.

Habere göre Trump’ın önünde birkaç seçenek bulunuyor: Birincisi, enerji altyapısı, nükleer tesisler ve İran’ın füze ile İHA arsenalini hedef alan kısa ama yoğun bir savaşı yeniden başlatmak; yetkililer bunun birkaç gün içinde hükümeti devirmesinin beklenmediğini söylüyor. İkincisi, İran’ın Basra Körfezi’ndeki enerji altyapısına misilleme riskini azaltmak için askeri ve nükleer tesislere daha sınırlı bir saldırı düzenlemek.

Üçüncüsü, müzakereleri Vance’e Muhsin Rezai ile yürütme görevi vermek; görüşmeler tavizlerin sıralamasında tıkanmış durumda: ABD nükleer dosyanın çözümünü varlıkların serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılmasından önce istiyor, İran ise nükleer materyali süreç sonuna kadar sigorta olarak elinde tutuyor. Dördüncüsü, deniz ablukası ve günde 11-18 milyon varil İran dışı petrolün geçişiyle mevcut durumu nihai bir karar almadan sürdürmek. New York Times, Trump’ın birkaç kez büyük saldırıyı onayladığını ancak başlamasından saatler önce geri adım attığını ekliyor. Trump pazar günü CNN’e, müzakereler başarılı olursa saldırıların yeniden başlamasının “çok uzak bir ihtimal” olduğunu söyledi. Analize göre asıl sorun, Trump ve danışmanlarının hangi hedefin peşinde oldukları konusunda hâlâ uzlaşamamaları.

New York Times, Lisa Friedman imzalı analizinde İran savaşının yenilenebilir enerjiye büyük fayda sağladığını yazdı: 40’tan fazla ülke rüzgâr, güneş, elektrikli araç ve düşük karbonlu teknoloji projelerini başlattı veya hızlandırdı. Güney Kore 2030’a kadar en az 100 gigavat rüzgâr ve güneş kapasitesi için yaklaşık 747 milyar dolarlık bir program açıkladı; Birleşik Krallık ve Filipinler’de çatı üstü güneş paneli kurulumu arttı; Tayland veri merkezlerinin elektriğinin en az yüzde 60’ını temiz enerjiden sağlama planı sundu; Vietnam batarya kurulumunu hızlandırdı. Avrupa, Avustralya ve Hindistan’da elektrikli araç talebi de yükseldi.

Ancak gazeteye göre değişim bununla sınırlı değil. Orta Doğu’nun güvenilir petrol ve gaz ticaretindeki kesinti, birçok ülkeyi acil ve güvenli enerji temini için daha fazla fosil yakıta yöneltti. Ülkeler daha fazla kömür tüketiyor, petrol zengini ülkeler ihracatı korumak için yeni altyapı ve ticaret yollarına yatırım yapıyor. Hükümetler tüketicileri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için milyarlarca dolar harcadı.

Antalya’daki COP31 zirvesi bu çelişkinin gölgesinde toplanıyor: İran savaşı hem temiz enerjiye geçişin gerekliliğini gösterdi hem de ülkeleri fosil yakıtlara yaklaştırdı. John Kerry, asıl sorunun dünyanın geçişi zamanında yapıp yapamayacağı olduğunu söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı 2050’ye kadar petrol ve gaz talebinde büyüme öngörüyor ve 2026’da kömür tüketiminin rekor seviyeye ulaşmasını bekliyor. Ancak ajans raporuna göre enerji güvenliği endişeleri yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını hızlandırıyor ve küresel kapasite önümüzdeki beş yılda yaklaşık 4.800 gigavat artacak.

Fox News, emekli Albay Robert Maginnis imzalı yazıda, yirmi yıl önce Amerikalı seçmenlerin Orta Doğu’daki sevilmeyen bir savaş nedeniyle Cumhuriyetçileri cezalandırdığını, 3 Kasım’da aynı şeyi tekrar yaptığını yazdı: 2006’da Irak, bu kez İran. Demokratlar her iki meclisi de kazandı ve Teksas, Ohio, Kansas ve Iowa’da en az yedi Senato koltuğunu değiştirdi. JD Vance “Yenilgimizin nedeni savaş” dedi. Trump da savaşın yenilgide rol oynadığını kabul etti ancak “Hiçbir şeyi farklı yapmazdım” dedi.

Yazara göre Trump yönetiminin yanıtlamadığı soru şu: Sekiz aylık savaşın kalıcı ve sürdürülebilir kazanımı ne oldu? 2003 Irak saldırısı öncesinde Pentagon’daki deneyimine işaret eden yazar, Washington’un saldırı sonrası için gerçekçi bir planı olup olmadığı konusunda başından beri kuşkulu olduğunu ve aynı endişenin bugün de geçerli olduğunu söylüyor. Fox News anketine göre seçmenlerin üçte birinden fazlası İran savaşını oyları için hayati gördü ve yaklaşık her 10 kişiden altısı İran’a saldırının yanlış karar olduğunu söyledi.

Başka bir ankette, katılımcıların yaklaşık iki katı benzin fiyatlarını düşürmek için yeni saldırılar yerine askeri müdahalenin sona ermesini tercih etti. Savaşın maliyeti 16 Ekim itibarıyla 47,1 milyar dolar olarak tahmin ediliyor; bu rakam üslerin onarımını kapsamıyor. Wall Street Journal’a göre üs onarımlarının maliyeti 5-15 milyar dolar. Yazar fırsat maliyetine de işaret ediyor: George Washington uçak gemisinin Pasifik’ten Orta Doğu’ya kaydırılması, ABD’nin Çin’in en büyük uzun vadeli meydan okuma olduğu bölgedeki varlığını azalttı.

Yazara göre Trump, vaat ettiği kısa kampanya yerine sekiz ay boyunca saldırı, ateşkes ve müzakere döngüsüne sıkıştı. Yazar, Trump’tan zaferin net bir tanımını sunmasını, varsayımlarına meydan okuyacak deneyimli danışmanlar seçmesini, savaşın maliyetlerini dürüstçe hesaplamasını ve ABD ile İsrail’in çıkarlarını aynı görmemesini istiyor.

USA Today, Dees Potas imzalı yazıda Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde tarihi bir yenilgi aldığını ve şimdi nedenini aradığını, ancak yazara göre yanıtın her yere dağılmış olduğunu yazdı. JD Vance ve Trump yönetiminin bir kısmı “Sorun savaş” diyor; yazara göre ise seçmenler savaşın yanı sıra tarifeleri, sert göç politikasını ve Trump’ın kendi etrafında inşa ettiği partiyi de reddetti.

Vance X’teki paylaşımında 2024’te Demokratlara oy veren seçmenlerin ancak savaş sona ererse, geçim maliyetine odaklanılırsa, “Önce Amerika” ve İsrail ile ilişkilerin değişmesi durumunda geri döneceğini söyledi ve “Yenilgimizin nedeni savaş” sonucuna vardı. Ancak yazara göre Vance, savaşı suçlayarak kendisinin ve müttefiklerinin diğer başarısız politikalarıyla yüzleşmekten kaçınıyor. Ekimde Amerikalıların yüzde 71’i ülkenin yanlış yönde ilerlediğini söyledi; Trump’ın tarifeleri bazılarına göre savaştan bile daha sevimsizdi ve seçmenlerin yaklaşık üçte ikisi tarifelerin kendilerine mali zarar verdiğini söyledi.

Vance analizinde tarifelere değinmedi ve geçim maliyetini Trump’ın tüm ekonomi politikası yerine savaşın üzerine yıktı. Seçmenlerin yaklaşık her 10 kişisinden altısı göç yasalarının uygulanmasının fazla ileri gittiğini söyledi. Trump’ın seçim öncesi popülaritesi, ikinci döneminin en düşük seviyesi olan yüzde 34’e geriledi. Yazar, Cumhuriyetçi Parti’nin temelden farklı bir yaklaşım benimsemesi, Trumpizm’den uzaklaşması ve Florida ile Vali Ron DeSantis’in deneyimini örnek alması gerektiği sonucuna varıyor. Yazara göre Trumpizm dönemini tamamladı ve Trump’ı bırakmak için en iyi zaman on yıl önceydi; ikinci en iyi zaman şimdi.

Wall Street Journal, Mark Penn ve Andrew Stein imzalı “Ekonomiydi, savaş değil” başlıklı yazıda, JD Vance’in Cumhuriyetçilerin yenilgisinin ardından hızla “Yenilgimizin nedeni savaş” dediğini, ancak gerçekte yenilgide birçok etkenin rol oynadığını ve anketlerin en büyük etken olarak ekonomiye işaret ettiğini yazdı. Yazarlara göre iktidar partisinin ara seçimlerde yenilmesi olağan bir durum; Bill Clinton 1994’te savaşta değildi ve başkanın partisinin sandalye kazandığı son seçim 2002’ydi. Büyük siyasi değişim yaratan savaşlar (1952, 1968, 2006-2008) genellikle kara savaşı ve binlerce ya da on binlerce Amerikalı kayıpla birlikteydi; bir aileye haftada yaklaşık 20 dolara mal olan 1,5 dolarlık geçici benzin zammıyla değil.

Yazarlar, seçmen davranışındaki en büyük değişimin 2024’te Cumhuriyetçilere yönelen Hispanik seçmenler olduğunu, bu kez 30 puan farkla Demokratlara döndüklerini; bunun nedeninin pahalılık ve ICE’nin sert tutumu olduğunu, savaş olmadığını ekliyor. Yazarlar, Cumhuriyetçilerin kazanabilecekleri argümanlarda yenildiği ve Trump yönetiminin önümüzdeki iki yılda üç şey yapması gerektiği sonucuna varıyor: savaşı kazanmak, ekonomik programın başarısını göstermek ve Demokrat fikirlerin tehlikesini netleştirmek.

Bloomberg, Hal Brands imzalı yazıda Donald Trump’ın başkanlık döneminin ortasında artık dünyaya hâkim olmadığını yazdı; ilk yılı hırs ve eylemle doluydu, ancak ikinci yılı geri tepme ve hayal kırıklığı getirdi ve İran’la yıpratıcı savaş onun içeride ve dışarıda konumunu zayıflattı. Yazara göre Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki ağır yenilgisi bu savaşla bağlantılıydı, ancak yaralı başkanın jeopolitik alanda edilgen kalması beklenmemeli.

Brands, Trump’ın son iki yılındaki beş ana zorluğu sıralıyor: ABD’nin Orta Doğu’daki konumunu tahrip etmeden İran savaşını sona erdirmek; Ukrayna barışını sonuçlandırmak; ABD’nin Batı Yarımküre’deki üstünlüğünü korumak için “Donroe doktrini”ni yerleştirmek; Çin’le rekabeti yönetmek; ve yapay zekâ yarışını kazanmak. Yazara göre Demokrat Kongre soruşturma, impeachment ve engellemelerle işi zorlaştırabilir, ancak diplomasi ve ordunun günlük kontrolü hâlâ Beyaz Saray’da merkezileşmiş durumda.

Brands’a göre Tahran teslim olmazsa Trump ya uzun ve maliyetli bir çatışmayı kabul etmek ya da kısa ve yoğun bir bombardıman gibi daha büyük bir kumar oynamak zorunda kalabilir; seçim yenilgisinin ardından bunun için net bir siyasi destek görünmüyor ve savaşın yayılma riski artıyor.

Ukrayna’da da yazara göre Trump, Ukrayna’ya baskı yapan mevcut yaklaşımdan uzaklaşmalı ve yaptırımları güçlendirip Kiev’e yardım ederek Putin’in hesaplarını değiştirmeli. Çin konusunda Brands, gerilimin arttığı ve görünürdeki sakinliğin ilişkilerin iyileştiği anlamına gelmediği uyarısında bulunuyor. Yapay zekâ konusunda ise veri merkezlerine ve bu teknolojinin risklerine ilişkin kamu kaygısının arttığını ve Trump’ın stratejisini tehdit ettiğini söylüyor. Yazar, önümüzdeki iki yılın Trump’ın halefine zor ama yönetilebilir bir durum bırakacağını ya da ABD’yi küresel aşırı yayılma ve kaos içinde terk edeceğini gösterceği sonucuna varıyor.

Arap medyası

El-Cezire, ABD’de Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinin ve Netanyahu koalisyonunun İsrail parlamentosunda çoğunluğu kazanamamasının, İran’la savaşı sürdürmenin siyasi maliyetini iki lider için artırdığını, ancak askeri çatışmanın yeniden başlama ihtimalinin sürdüğünü yazdı.

Makaleye göre İran savaşı, enerji fiyatlarındaki artış ve ekonomik hoşnutsuzluk, Cumhuriyetçilerin ABD ara seçimlerindeki yenilgisinin etkenleri arasındaydı. İsrail’de de Netanyahu 53 sandalye alarak hükümet kurmak için gereken 61 sandalye çoğunluğundan uzak kaldı. Bu koşullar, kamuoyu baskısı ve Kongre muhalefeti nedeniyle Trump’ı, iç siyasi zayıflık nedeniyle de Netanyahu’yu daha temkinli olmaya itiyor.

Yazara göre iki müttefikin çıkar farklılıkları sürüyor: Netanyahu İran’ın nükleer ve askeri kapasitesinin yeniden inşasını engellemek isterken, Trump savaşın ekonomik ve siyasi maliyetlerini göz önünde bulundurmak zorunda. Buna karşılık Tahran, Washington’un siyasi zayıflığını daha iyi koşullarla müzakere fırsatı olarak görebilir. Ancak tarafların yanlış hesabı müzakereleri başarısızlığa uğratıp yeni bir savaş turunun zeminini hazırlayabilir.

Rai El-Yevm, Kasım 2026’daki ABD ara seçimlerinin, özellikle ekonomik maliyetler ve İran’la savaş konusunda Trump yönetimi üzerindeki iç baskıların arttığına işaret ettiğini yazdı. Anketler, Demokrat seçmenlerin büyük bir bölümünün İsrail’e daha fazla askeri ve ekonomik yardıma karşı olduğunu gösteriyor, ancak bu muhalefet henüz yardımların durdurulması için siyasi bir konsensüse dönüşmedi.

Makaleye göre bazı milletvekillerinin İsrail’e ağır silah satışına karşı çıkması, ABD silahlarının Gazze ve Lübnan’da kullanımına ilişkin hassasiyetin arttığını gösteriyor. Trump da Netanyahu ile İsrail’e yapılan yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık yardımın sona ermesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu; ancak uygulanması Kongre kararları ve yasal düzenlemeler gerektiriyor. Yazara göre buna karşılık iki taraf arasındaki savunma ve teknoloji işbirliği genişlemeye devam ediyor. Dolayısıyla mevcut gelişmeler, Washington ile Tel Aviv arasındaki ittifakın çöküşünden çok ABD’nin İsrail’e desteğinin biçimini, koşullarını ve denetim mekanizmalarını değiştirme çabasına işaret ediyor.

El-Mayadeen, Gadi Eisenkot’un İsrail rejiminde yeni hükümet kurma ve Binyamin Netanyahu’yu devre dışı bırakma fırsatları ile zorluklarını ele aldı. Eisenkot, Knesset’te 67 milletvekilinin desteğiyle Netanyahu’yu destekleyen 46 milletvekiline karşı hükümet kurmakla görevlendirildi; ancak bu destek istikrarlı bir parlamenter çoğunluğa sahip olmak anlamına gelmiyor.

Makaleye göre en büyük engel mutlaka Netanyahu kampı değil, muhalefet içindeki anlaşmazlıklar. Avigdor Lieberman, Naftali Bennett ve Haredi dini partilerin tutumları gelecekteki koalisyonun kaderini belirleyecek. Haredi partilerin hükümete girmesi askerlik muafiyeti konusunda taviz verilmesini gerektiriyor; bu da Eisenkot ile diğer koalisyon partileri arasında anlaşmazlığa yol açabilir.

Yazar, Netanyahu’yu devre dışı bırakmanın tek başına gelecekteki hükümetin istikrarını garanti etmediğini vurguluyor. Eisenkot’un başarısı yalnızca oyları toplamakta değil, onları ortak çıkarlara sahip uyumlu bir koalisyona ve istikrarlı bir hükümet yönetme kapasitesine dönüştürmekte olacak.

Çin ve Rus medyası

CGTN, “Çin İran ile ilişkileri güçlendirmeye hazır” başlıklı haberinde, Çin’in Orta Doğu özel temsilcisi Zhai Jun’un İranlı yetkililerle görüşmesinde Pekin’in Tahran ile ikili ilişkileri genişletmek ve derinleştirmek istediğini açıkladığını yazdı.

Zhai Jun, bu yılın İran ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin 55. ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın 10. yıl dönümü olduğuna işaret ederek Pekin’in bu vesileyi ikili ilişkilerde yeni ilerlemeler elde etmek için kullanmayı planladığını vurguladı.

Çin’in Orta Doğu özel temsilcisi, güç kullanımının İran’la ilgili sorunları ve anlaşmazlıkları çözemeyeceğini belirtti. Tüm ülkelerin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmesinin gerekliliğini vurgulayan Zhai, Pekin’in sorunların çözümünde askeri yöntemlere başvurulmasına karşı olduğunu ifade etti.

Bu açıklamalar, Zhai Jun’un 8 Kasım 2026’da İranlı yetkililerle görüşmeleri sırasında yapıldı. Çinli yetkilinin ziyareti, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 55. yılını geride bıraktığı ve ikili işbirliğini güçlendirmeye vurgu yaptığı bir dönemde gerçekleşti.

İnterfaks, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai’nin Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nda normal gemiciliğin iki gün içinde yeniden sağlanmasına yönelik planını durumun istikrara kavuşturulması için en hızlı ve etkili çözüm olarak değerlendirdiğini yazdı. Bakai, planın hâlâ geçerli olduğunu ve uygulanmasının karşı tarafın, özellikle ABD’nin siyasi iradesine bağlı olduğunu vurguladı. Bakai, İran’ın önerisinin küresel enerji taşımacılığı yollarının güvenliğini sağlamaya yönelik mantıklı ve yapılandırılmış bir program olduğunu ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 3 Kasım’daki ABD ara seçimlerinin sonuçlarına ilişkin olarak da Tahran’ın Washington’a hâkim olan partiler ve siyasi akımlar arasında ayrım yapmadığını söyledi; çünkü İran on yıllardır Cumhuriyetçilerin ve Demokratların düşmanca politikalarıyla karşılaşıyor.

Bakai, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) güvence anlaşmaları çerçevesindeki yükümlülüklerine bağlı olduğunu vurgulayarak haziran ayında Buşehr santralinin denetlenmesine işaret etti. Ancak Bakai, İran’a saldırı ve UAEA Genel Direktörü ile Guvernörler Kurulu’nun yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle işbirliğinin eskisi gibi sürdürülmesi imkânının ortadan kalktığını söyledi.

Bakai, İran’ın kimyasal silah kullanma ihtimalinin incelendiğine dair haberleri “gülünç bir yalan” olarak nitelendirdi ve bu konuda yayımlanan iddiaları reddetti.