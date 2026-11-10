Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, sosyal medya platformlarından birindeki hesabından Amerikalılara hitaben bir mesaj paylaştı.

Rızai mesajında, “İran’a karşı savaş, ABD yönetimine şimdiden ağır zarar verdi; ancak Washington hâlâ çaresiz bir kumarbaz gibi çırpınıyor” ifadelerini kullandı.

Muhsin Rızai, “Hayali müzakereler hakkında yalan haber üretmeyi bırakın ve Batı Asya’daki yeni düzeni inkâr etmeyin” dedi.

Rızaiayrıca, “İran’ın defalarca açıkladığı yedi şart karşısında teslim olma zamanı geldi” diye konuştu.