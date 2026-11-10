Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Seyyid Mecid Musevi, Tümgeneral Abdullahi’nin katılımıyla düzenlenen yeni füze şehrinin tanıtım töreninde konuştu.

Musevi, kuvvetin önceki komutanlarından devralınan kapasitelere işaret ederek, “Hava-Uzay Kuvvetleri’nin değerli komutanlarından miras kalan kapasiteler, bugün aziz halkımızı korumak ve Başkomutan’ın emir ve talimatlarına uymak için düşmanlara karşı sağlam ve güvenilir bir savunma aracıdır” dedi.

Musevi, “Bugün, kabul edilebilir ve güvenilir bir biçimde, bölgede ve bölge dışında her türlü tehditle başa çıkmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Düşmanların ülkeye göz dikmemesi gerektiğini vurgulayan Musevi, “Bugün mucizevi biçimde ortaya çıkan ve dokuz aydan fazla süredir meydanlarda ve sokaklarda değerli varlığını gösteren aziz halkımıza dayanarak, inşallah düşmanlara karşı kararlılığımızı, direncimizi ve metanetimizi gösterecek ve onları her türlü hata ve yanlıştan vazgeçireceğiz” dedi.

Musevi, “Elbette gerekli olursa, onların bölgede ve bölge dışındaki tüm kapasitelerini ateş altına alacağız ve düşmana yenilgi ve bozgundan başka bir şey bırakmayacağız” diye konuştu.

Kuvvetin savaşçılarının hazırlığının sürdüğüne işaret eden Musevi, “Hava-Uzay Kuvvetleri’nin savaşçıları, son iki savaşta olduğu gibi, tüm savaş alanlarında rejimin yanında olacaktır” dedi.

Musevi ayrıca, “İnşallah, imkânların ve hazırlıkların oluşturulmasının her aşamasının sonunda, Hava-Uzay Kuvvetleri’nin savaş yapısında yeni ürünler, silahlar ve teçhizat göreceksiniz” ifadelerini kullandı.