Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABU DABİ – ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri, dört yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşına diplomatik çözüm bulunması amacıyla 10 Kasım Salı günü Abu Dabi'de yeniden müzakere masasına oturdu. İki gün sürmesi planlanan görüşmelerde ateşkes koşulları, savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, insani meseleler ve Avrupa'nın güvenlik geleceği ele alınıyor.

Üçlü zirve öncesinde Washington ile Moskova arasında güvenlik konularına ilişkin diplomatik temasların yürütüldüğü bildirildi. Amerikan tarafının, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri konusunda Rusya'nın yaklaşımını netleştirmek istediği öne sürülüyor. Ancak zirvenin hemen öncesinde iki heyet arasında bu gündemle özel bir ikili görüşme yapıldığına ilişkin ayrıntılar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmış değil.

Reuters haber ajansının 10 Kasım tarihli haberine göre Rus heyeti, müzakerelerin yalnızca Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesiyle sınırlı kalmaması gerektiği görüşünde. Moskova, Avrupa genelinde yeni ve kapsamlı bir güvenlik düzeninin oluşturulmasını diplomatik sürecin temel hedeflerinden biri olarak değerlendiriyor.

Önceki Müzakereler Neden Sonuç Vermedi?

Abu Dabi'deki görüşmeler, savaşın sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen ilk diplomatik girişim değil. Taraflar daha önce farklı ülkelerde ve çeşitli formatlarda müzakere masasına oturmuş, ancak savaşın temel siyasi ve askerî nedenlerini ortadan kaldıracak kapsamlı bir anlaşmaya varamamıştı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına göre önceki müzakerelerde sınırlı ilerlemeler kaydedilmesine rağmen Rusya ile Ukrayna arasındaki temel anlaşmazlıklar çözülemedi. Moskova, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesini ve bazı toprak taleplerinin kabul edilmesini isterken Kiev yönetimi, toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini ve güçlü güvenlik garantileri olmadan kalıcı bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguluyor.

Müzakerelerin önündeki en önemli siyasi engellerden biri de Avrupa ülkelerinin yaklaşımı.

Ukrayna'ya yıllardır büyük miktarda askerî, ekonomik ve siyasi destek sağlayan Avrupa başkentleri, olası bir barış anlaşmasının kendi güvenlik çıkarlarını ve savaş boyunca izledikleri stratejiyi nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

Bu çerçevede bazı siyasi değerlendirmelerde, Batılı ülkelerin Rusya'yı askerî ve ekonomik açıdan zayıflatma hedeflerinde bekledikleri sonuçlara ulaşamadıkları, dolayısıyla Moskova'nın sahadaki kazanımlarını kabul eden bir anlaşmanın Avrupa açısından ciddi bir stratejik geri adım anlamına gelebileceği savunuluyor.

Ancak bu yaklaşım, Avrupa ülkelerinin ortak ve resmî değerlendirmesi olarak değil, savaşın sonuçlarına ilişkin tartışmalı bir jeopolitik yorum olarak öne çıkıyor.

Nitekim Avrupa Birliği tarafından 10 Kasım'da yayımlanan açıklamada, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, güvenilir güvenlik garantilerinin oluşturulması ve NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenliğindeki merkezî rolünün sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

NATO'nun Stratejisi ve Rusya'nın Askerî Direnci

Savaşın askerî bilançosu da Abu Dabi müzakerelerinin geleceğini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Rusya'nın ağır insan kayıplarına, ekonomik yaptırımlara ve Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı geniş çaplı askerî desteğe rağmen savaşma kapasitesini sürdürmesi, çatışmanın uzun vadeli sonuçlarına ilişkin tartışmaları derinleştiriyor.

Bazı askerî ve siyasi yorumcular, bu durumu NATO destekli Ukrayna stratejisinin başarısızlığı ve Rusya'nın stratejik üstünlüğü şeklinde değerlendiriyor. Bununla birlikte NATO'nun savaşta kesin olarak yenilgiye uğradığı veya Rusya'nın nihai zafer kazandığı yönünde uluslararası düzeyde kabul edilmiş bir değerlendirme bulunmuyor.

Reuters haber ajansına göre Rus kuvvetleri Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini kontrol etmeyi sürdürüyor. Bu durum, Moskova'nın müzakere masasında elini güçlendiren unsurlardan biri olarak görülürken, Ukrayna yönetimi Rusya'nın toprak taleplerini kabul etmeyi reddediyor.

Rusya'nın Kayıplarına İlişkin Rakamlar Tartışma Konusu

Savaş boyunca Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklanan rakamlar da taraflar arasındaki bilgi savaşının önemli başlıklarından biri oldu.

Batılı kaynaklarda Rusya'nın toplam askerî kayıplarının bir milyonu aştığı yönünde tahminler gündeme gelirken, bu rakamların çoğunlukla ölü ve yaralıların toplamını ifade ettiği, yalnızca hayatını kaybeden askerlerin sayısını göstermediği belirtiliyor.

Öte yandan Rus devletine ait istatistik kurumunun veri tabanlarının ele geçirildiğini ileri süren Belaruslu ve Ukrayna yanlısı hacker grupları, savaşta hayatını kaybeden Rusların sayısının yaklaşık 393 bin ile 450 bin arasında olabileceğini iddia etti.

Euronews'in 8 Kasım tarihli haberine göre Cyberpartisans BY ve Silent Crow adlı gruplar, Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi Rosstat'a ait yaklaşık 23 terabaytlık veriye eriştiklerini ileri sürdü. Söz konusu verilerden hareketle hazırlanan ölüm tahminleri henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

Bu iddialar, Batılı ülkelerin açıkladığı kayıp tahminleri ile sızdırıldığı öne sürülen ölüm kayıtları arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı. Ancak yaklaşık 450 bin ölüm iddiasıyla aylık 40 bin ölü ve yaralıya ilişkin tahminlerin doğrudan karşılaştırılması metodolojik açıdan doğru değil. İlk rakam birikimli ölüm sayısını, ikinci rakam ise belirli bir dönemdeki toplam askerî kayıpları ifade ediyor.

Kesin rakamlara ilişkin belirsizlik devam etse de Rus ordusunun savaşma kapasitesini koruması, askerî baskının tek başına Moskova'yı istediği koşulların dışında bir anlaşmaya zorlayıp zorlayamayacağı sorusunu gündemde tutuyor.

Abu Dabi'de Barış mı, Yeni Bir Güç Dengesi mi?

Abu Dabi görüşmelerinin sonucunu belirleyecek temel unsur, tarafların yalnızca çatışmaları durdurma konusunda değil, savaş sonrasında ortaya çıkacak siyasi ve askerî düzen konusunda da uzlaşıp uzlaşamayacakları olacak.

Washington yönetimi, diplomatik girişimlerle savaşı sona erdirebilecek bir formül ararken Moskova, kendi güvenlik taleplerinin Avrupa'nın gelecekteki güvenlik sistemine dâhil edilmesini istiyor. Kiev ise toprak bütünlüğünü ve gelecekteki güvenliğini koruyacak somut garantiler talep ediyor.

Avrupa ülkeleri açısından mesele yalnızca Ukrayna'daki savaşın sona ermesi değil, yıllardır destekledikleri siyasi ve güvenlik stratejisinin sonuçlarıyla da doğrudan bağlantılı.

Bu nedenle yeni müzakere turu, bir barış anlaşmasının hazırlanmasından daha geniş bir anlam taşıyor. Görüşmeler aynı zamanda Rusya ile Batı arasındaki güç mücadelesinin geleceğini ve Avrupa güvenlik düzeninin hangi ilkeler üzerine kurulacağını belirleyebilecek kritik bir diplomatik sınav niteliği taşıyor.

Asıl soru ise şu: Taraflar savaş meydanında elde edemedikleri sonuçlara diplomasi masasında ulaşabilecek mi, yoksa Abu Dabi görüşmeleri de önceki girişimler gibi kalıcı bir anlaşma sağlanamadan mı sona erecek?