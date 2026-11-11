Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da iç siyasetin ve bölgedeki güvenlik dinamiklerinin odak noktasında yer alan savunma stratejileri tartışılırken, ülkenin önde gelen dini figürlerinden Caferi Müftüsü Şeyh Ahmed Kabalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şeyh Kabalan, ülkenin karşı karşıya olduğu mevcut bölgesel riskler ve İsrail’in saldırgan politikaları karşısında geleneksel diplomatik yöntemlerin yetersiz kaldığını vurguladı.

Açıklamasında, Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini korumanın tek yolunun iç cephede dayanışmadan geçtiğini belirten Kabalan, ordu gücünün tek başına yeterli olamayacağı durumlarda halkın potansiyeli ve direniş unsurlarının imkânlarının kriz yönetimi ve savunma konseptine entegre edilmesi gerektiğini kaydetti. Müftü Kabalan, ulusal egemenliğin ancak askeri ve toplumsal unsurların koordineli bir ortak akılla hareket etmesiyle güvence altına alınabileceğini ifade etti.

Söz konusu çağrı, Lübnan iç siyasetinde silahların meşruiyeti ve devlet otoritesi ekseninde yürüyen tartışmaların yoğun olduğu bir dönemde geldi. Bölgedeki son gelişmeler ve güney sınırındaki hareketlilik göz önüne alındığında, Kabalan’ın açıklamalarının Lübnan’daki stratejik dengeler ve savunma konsepti üzerine yürütülen müzakerelere yeni bir boyut kazandırması bekleniyor. Uzmanlar, bu tür yaklaşımların hem iç siyasetteki kamplaşmaları dengelemeyi hem de dış tehditlere karşı ortak bir caydırıcılık kalkanı örmeyi amaçladığına dikkat çekiyor.