Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile Arjantin arasındaki diplomatik ve siyasi gerilim, Tahran yönetiminin attığı son misilleme adımıyla yeni bir boyut kazandı. Arjantin makamlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (IRGC) terör örgütleri listesine dahil etme kararının ardından, İran Dışişleri Bakanlığı ve ilgili güvenlik birimleri sert bir tepki gösterdi. Bu kararı “düşmanca ve hukuki temelden yoksun bir hamle” olarak nitelendiren Tahran, karşılık verme hakkını kullanarak Arjantin silahlı kuvvetlerine bağlı bazı unsurları terör listesine aldı.

Tahran’dan yapılan resmi açıklamalarda, Buenos Aires’in bu adımının bölge dışı aktörlerin baskısıyla ve siyasi saiklerle alındığı ifade edildi. İranlı yetkililer, Arjantin’in egemen devletler arasındaki normları ihlal ettiğini ve bu kararın ikili ilişkilerde onarılmaz tahribatlara yol açabileceğini belirtti. Karşılıklı atılan bu adımların, iki ülke arasındaki geçmişten bu yana hassas olan diplomatik zemini daha da daraltması bekleniyor.

Uluslararası ilişkiler uzmanları, Latin Amerika ile Orta Doğu arasındaki bu tür diplomatik sürtüşmelerin, özellikle istihbarat ve güvenlik iş birliği alanlarında uzun vadeli yankılar uyandırabileceğine dikkat çekiyor. Taraflar arasındaki gerilimin diplomatik kanallardan düşürülüp düşürülemeyeceği ise önümüzdeki günlerde yapılacak temaslara bağlı olacak.