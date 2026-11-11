Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Askeri tesislerdeki incelemeleri sırasında konuşan İran Genelkurmay Başkanı, ülkenin savunma doktrininde asimetrik harp kabiliyetlerinin kilit bir rol oynayacağını belirtti. Geleneksel çatışma kalıplarının ötesinde, İran’ın varlığına kasteden odakların ve tehdit merkezlerinin doğrudan asimetrik operasyonlarla vurulacağını kaydeden yetkili, bu stratejinin düşman açısından oldukça maliyetli ve caydırıcı olacağının altını çizdi.

Açıklamada, son dönemde yaşanan bölgesel krizlerin ve çatışma deneyimlerinin İran silahlı kuvvetlerine önemli dersler kazandırdığına işaret edildi. Tahran yönetimi, savunma sanayiindeki yerli üretim kapasitesi ve yeni nesil askeri teçhizatla birlikte, olası bir saldırı karşısında her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını ve misilleme hakkını en sert şekilde kullanacaklarını belirtti. Bölgesel gözlemciler, bu tür açıklamaların Tahran’ın caydırıcılık politikasını pekiştirmeyi ve dış baskılara karşı kararlılık mesajı vermeyi amaçladığını ifade ediyor.