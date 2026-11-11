Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki askeri dengeler ve olası senaryolar üzerine yapılan değerlendirmeler hız kesmeden devam ederken, İsrail kanadından İran’ın askeri kapasitesine yönelik dikkat çeken analizler geldi. İsrailli güvenlik uzmanları ve askeri yetkililer, Tahran yönetiminin geçmişteki çatışmalardan ve bölgesel gerilimlerden elde ettiği tecrübeleri analiz ederek savunma ve taarruz doktrinini dönüştürdüğünü belirtti.

Yapılan değerlendirmelerde, İran’ın özellikle füze sistemleri, insansız hava araçları ve asimetrik harp taktikleri konusunda esnek ve çok katmanlı bir yapı kurmaya odaklandığı ifade edildi. İsrail basınına ve güvenlik raporlarına yansıyan analizlerde, Tahran’ın geleneksel askeri açıkları kapatmak için yerli üretim kapasitesini artırdığı ve operasyonel kabiliyetlerini yeni tehdit algılarına göre yeniden şekillendirdiği vurgulandı.

Bu durumun bölgedeki caydırıcılık dengesini doğrudan etkilediğine dikkati çeken gözlemciler, iki ülke arasındaki olası bir gerilim senaryosunda tarafların geçmişe kıyasla çok daha karmaşık ve teknolojik açıdan gelişmiş bir muharebe ortamıyla karşılaşabileceğini belirtiyor. İsrailli stratejistler, bu değişimin sahadaki riskleri artırdığını ve askeri planlamaların bu yeni gerçekliğe göre yapılması gerektiğini savunuyor.