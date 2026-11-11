Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde bölgesel gelişmeler ve dış müdahaleler üzerine tartışmalar sürerken, milletvekili İhab Hammade’den Batı ve İsrail politikalarını hedef alan sert eleştiriler geldi. Hammade, yaptığı değerlendirmelerde Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin Lübnan ve genel olarak Orta Doğu’daki stratejilerinin halkların iradesini kırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Emperyalist ve siyonist politikaların asıl hedefinin direniş eksenini zayıflatmak olduğunun altını çizen Hammade, bölge ülkelerine karşı yürütülen baskıların ve ambargoların bu stratejinin birer parçası olduğunu ifade etti. Lübnanlı vekil, halkların zulme ve tahakküme karşı gösterdiği direniş iradesinin, dış müdahaleler karşısındaki en büyük caydırıcı güç olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, ülkenin iç istikrarını ve egemenliğini korumanın tek yolunun ulusal dayanışmadan ve dış dikteler karşısında boyun eğmemekten geçtiği vurgulandı. Hammade’nin bu değerlendirmeleri, Lübnan iç siyasetinde egemenlik, savunma ve bölgesel ittifaklar ekseninde süren tartışmaların yankısı olarak değerlendiriliyor.