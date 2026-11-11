Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji piyasalarının kalbi olan Hürmüz Boğazı’ndaki krizde tansiyon düşmüyor. İran ile ABD arasındaki diplomatik ve stratejik temaslar sürerken, Tahran yönetiminden Washington’a net bir rest geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai yaptığı açıklamada, ABD yönetimine iletilen yedi maddelik şartlar paketine dikkat çekerek, bu talepler karşılanmadan boğazın seyrüsefere açılmasının söz konusu olmayacağını belirtti.

Rızai, Washington yönetiminin İran’ın taleplerine verdiği yanıtların henüz tatmin edici düzeyde olmadığını ve açık bir taahhüt içermediğini ifade etti. Tahran’ın güvenlik, ekonomik haklar ve bölgesel denklemler çerçevesinde belirlediği yedi şartın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Rızai, ABD’den bu konuda net ve bağlayıcı bir tutum beklediklerini kaydetti.

Uluslararası enerji piyasalarını ve deniz ticaretini yakından ilgilendiren bu hamle, Tahran’ın Washington üzerindeki baskı mekanizmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının küresel petrol arzı ve maliyetleri üzerinde derin etkilere yol açabileceğine dikkat çekerken, taraflar arasındaki diplomatik pazarlıkların sert bir eşikte ilerlediğini belirtiyor. Tahran’ın bu net tutumu karşısında Washington yönetiminin ve müttefiklerinin atacağı adımlar ise önümüzdeki günlerde bölgedeki krizin seyrini belirleyecek.