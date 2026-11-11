Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel askeri dengeleri yakından ilgilendiren gelişmelerde Çin, stratejik silah envanterini modernize etme ve sahada aktif hale getirme yönündeki adımlarını hızlandırdı. Ülkenin savunma kapasitesinin simgelerinden biri olan DF-61 kıtalararası balistik füzesinin (ICBM), Pekin’deki askeri geçit töreninde ilk kez sergilenmesinden sadece bir yıl sonra aktif rutin tatbikatlara dahil edilmesi dikkat çekti.
11 Kasım 2026 - 17:23
News ID: 1889623
Pekin’deki ilk tanıtımından yaklaşık bir yıl sonra rutin askerî tatbikatlara dahil edilen DF-61 kıtalararası balistik füzesi, Çin’in nükleer kapasitesini genişletme ve stratejik caydırıcılığını güçlendirme çabalarını hızlandırdığını ortaya koydu.
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