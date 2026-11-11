Askeri uzmanlar, bir silah sisteminin bu kadar kısa sürede test ve tatbikat süreçlerine entegre edilmesinin, Çin ordusunun teknolojik olgunlaşma hızını ve operasyonel hazırlık seviyesini açıkça gösterdiğini belirtiyor. DF-61’in envanterde aktif rol oynamaya başlamasının, ülkenin nükleer caydırıcılık doktrinini güçlendirme stratejisinin merkezi bir parçasını oluşturduğu vurgulanıyor.

Uluslararası güvenlik analistleri, Çin’in stratejik nükleer envanterini tahkim etmesinin küresel güç rekabetinde önemli yankılar uyandırdığını ifade ediyor. Pekin yönetiminin bu hamlesi, özellikle Pasifik bölgesindeki jeopolitik gerilimler ve ABD ile yürütülen stratejik rekabet bağlamında Washington ve müttefikleri tarafından yakından izleniyor.