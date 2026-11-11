Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan iç siyasetinde dış müdahaleler ve egemenlik tartışmaları yeniden tırmanışa geçti. Hizbullah milletvekili Hüseyin Cişşi, yaptığı sert açıklamada Washington yönetiminin Lübnan’ın iç siyasi süreçlerine ve karar mekanizmalarına müdahale etmesini kınadı. ABD’nin bölgedeki politikalarının Lübnan’ın ulusal çıkarlarını hedef aldığını vurgulayan Cişşi, ülkedeki en üst düzey yönetim kademesini hedef aldı.

Cişşi, Cumhurbaşkanı Jozef Aun ve Başbakan Nevaf Selam’ı, ABD’nin dikte ettiği politikalar ve baskılar karşısında direnmek yerine boyun eğmekle suçladı. Lübnan’ın egemenliğinin dış güçlerin çıkarlarına kurban edilemeyeceğini ifade eden Hizbullahlı milletvekili, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik ve siyasi krizlerin ancak milli iradenin korunmasıyla aşılabileceğini belirtti.

Açıklamada, Lübnan’ın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının dış müdahalelerden arındırılması gerektiğinin altı çizildi. Siyasi gözlemciler, bu tür sert eleştirilerin Lübnan iç siyasetindeki kamplaşmaları derinleştirebileceğine ve hükümet ile direniş kanadı arasındaki dengeleri daha da hassas bir noktaya taşıyabileceğine dikkat çekiyor.