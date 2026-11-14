Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen’deki Yaptırımlar Rejimini 14 Kasım 2027 Tarihine Kadar Uzatan Kararı Oy Birliğiyle Kabul Etti. Ancak Husilerin Askeri Kapasitelerini Artırmak İçin Kullandığı Çift Kullanımlı Parçalar Ve Öncül Kimyasalların Kısıtlanmasına Yönelik Maddeler, Müzakerelerde Çetin Tartışmalara Neden Oldu.

Birleşik Krallık’ın Hazırladığı İlk Taslakta, Husilerin Silah Tedarik Zincirini Kırmak İçin Belirli Çift Kullanımlı Malzemelerin Derhal Yaptırım Listesine Alınması Öngörülüyordu. Bu Adım, Husilerin İHA Ve Balistik Füze Üretiminde Dış Bağımlılığını Hedefliyordu. Ancak Rusya Ve Çin, Bu Listenin “Henüz Nihai Olmadığı” Ve “Daha Fazla İstişare Gerektirdiği” Gerekçesiyle Tasarıdaki Sessizlik Prosedürünü Bozdu.

Yapılan Uzun Görüşmeler Sonucunda, Listenin Doğrudan Yürürlüğe Girmesi Engellendi. Konsey, Bu Konudaki Nihai Adımların Ve Denetim Mekanizmalarının Belirlenmesi İçin Taraflara 11 Ocak 2027 Tarihine Kadar Süre Tanıdı. Ayrıca Rusya, Husilerin “Terör Örgütü” Olarak Tanımlanmasına Karşı Çıkarak İlgili İfadelerin Metinden Çıkarılmasını Sağladı.

Diplomatik Gözlemciler, Çin Ve Rusya’nın Bu Tutumunu, İlgili Malzemelerin Menşe Ülkesi Olarak Görülmekten Kaçınma Ve Yemen’deki Mevcut Siyasi Dengeleri Koruma Arzusu Olarak Yorumluyor. Bu Erteleme, Hassas Teknoloji İhracatına Dair Denetim Rejiminin, Yemen Özelinde En Az İki Ay Daha Mevcut Mevzuatla İlerleyeceği Anlamına Geliyor.