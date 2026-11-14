Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan rejimi, Yemenli Ensarullah hareketinin uluslararası alanda tecrit edilmesine yönelik diplomatik faaliyetlerini artırdı. Son olarak Riyad yönetimi, grubun AB genelinde resmi olarak “terör örgütü” olarak tanınması ve mal varlıklarının dondurulması için üye ülkelere kapsamlı baskı yaptı.

Ancak edinilen bilgilere göre, Avrupa Birliği üyesi devletlerin çoğunluğu bu hamleye mesafeli yaklaştı. AB Konseyi düzeyindeki görüşmelerde, söz konusu adımın bölgedeki barış müzakerelerini ve insani yardım koridorlarını olumsuz etkileyebileceği endişesi dile getirildi. Buna karşın, Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz ay kabul ettiği bir karar tasarı ile Husi hareketinin terör listesine alınmasını talep etmişti; fakat dış politikada bağlayıcı kararları alan konsey üyeleri arasında geniş bir uzlaşı sağlanamadı.

Diplomatik gözlemciler, Suudi Arabistan’ın bu girişiminin Kızıldeniz’deki ticari gemi güvenliği ve bölgesel istikrarı sağlama stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Buna rağmen, AB içerisindeki temkinli yaklaşım, Riyad’ın anlık siyasi hedeflerine tam olarak ulaşamadığını ve üye ülkelerin Yemen’deki hassas dengeler nedeniyle ihtiyatlı davranmayı sürdürdüğünü gösteriyor.