Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Donanması, bölgesel gerilimin yüksek olduğu Orta Doğu sularında dikkat çeken bir komuta değişikliğine gitti. İran ve Yemen’deki Ensarullah hareketine karşı yürütülen deniz ve abluka operasyonlarında aktif rol alan güdümlü füze destroyeri USS Michael Murphy’nin komutası, Komutan Yarbay Caitlin Cunningham’dan alındı.

ABD Donanma Enstitüsü (USNI) ve askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görevden alma kararı geminin konuşlanma sürecinde sessizce yürürlüğe kondu. ABD Donanması sözcülüğü, kararın ayrıntılı gerekçesini açıklamazken, rutin askeri terminoloji doğrultusunda “liderlik ve komuta yeteneğine yönelik güven kaybı” gerekçesine atıfta bulundu.

Ekim 2025’te geminin komutasını devralan Cunningham’ın yerine geçici bir komutan atandığı bildirildi. USS Michael Murphy, özellikle Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi hattında ticari gemilerin güvenliğini sağlama ve olası füze ile İHA saldırılarını önleme misyonlarında ön saflarda yer alıyordu.

Kritik bir operasyonel süreçte gerçekleşen bu komuta değişikliği, bölgede devam eden askeri baskı ve operasyonların yarattığı iç disiplin ve stratejik yönetim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.