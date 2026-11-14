Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İrlanda’nın Eski Cumhurbaşkanı Mary Robinson, Filistin Halkının Maruz Kaldığı Zorlu Koşullara İlişkin Önemli Açıklamalarda Bulundu. Robinson, Özellikle Gazze’deki Sivillerin Yaşadığı Dramın Sürdürülemez Bir Noktaya Ulaştığına Dikkat Çekti. Eski Cumhurbaşkanı, Bölgedeki İnsani Felaketin Sadece Bir Kriz Değil, Aynı Zamanda Uluslararası Hukukun Ve İnsan Onurunun Açık Bir İhlali Olduğunu Vurguladı.

Robinson’ın İfadelerine Göre, Milyonlarca Filistinli, Güvenli Alanların Kalmadığı Çok Dar Ve Kısıtlı Bir Coğrafyaya Sıkıştırılmış Durumda. Bu Sıkışmışlık Hali, Temel Sağlık Hizmetlerine Erişimden Gıda Tedarikine Kadar Hayati Tüm Alanları Felç Ediyor. Robinson, Uluslararası Toplumun Bu “Tahammül Edilemez” Tablo Karşısında Sessiz Kalmasının, Tarihsel Bir Sorumluluk Yükü Oluşturduğunu İfade Etti.

Özellikle Kadınlar Ve Çocuklar Başta Olmak Üzere Sivillerin Korunması İçin Acil Ateşkes Çağrısını Yineleyen Mary Robinson, Yardımların Bölgeye Ulaşmasının Önündeki Engellerin Derhal Kaldırılması Gerektiğini Savundu. Robinson, İnsani Yardımın Bir Lütuf Değil, Uluslararası Hukuk Gereği Temel Bir Hak Olduğunun Altını Çizdi.

Diplomatik Çevrelerde Robinson’ın Bu Çıkışı, Gazze’deki İnsani Durumun Gündemde Tutulması Ve Uluslararası Kamuoyu Baskısının Artırılması Açısından Önemli Bir Mesaj Olarak Değerlendiriliyor. Eski Cumhurbaşkanı, Barışçıl Bir Çözüm İçin Adaletin Ve İnsan Hakları Odaklı Bir Yaklaşımın Şart Olduğunu Hatırlatarak Sözlerini Noktaladı.