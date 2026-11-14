Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ile işbirliği yaptığı ifade edilen yapıların faaliyetlerine dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Çete liderlerinden Gassan Dehini’nin yönetimindeki yapının, içeride uyguladığı ağır baskı ve yasa dışı faaliyetlerle dikkat çektiği belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre, Dehini’nin kontrolündeki yapıda uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu ve organizasyonun suç faaliyetlerinin merkezinde yer aldığı ifade edildi. Yapının karanlık yönüne dair bir diğer vahim iddia ise, çete üyelerinin eşlerine yönelik sistematik cinsel istismarda bulunulması oldu.

Örgüt içi disiplin ve baskı mekanizmalarının da oldukça sert olduğu kaydedildi. Bu yapıdan ayrılmaya veya kaçmaya çalışan kişilerin alıkonulduğu ve özgürlüklerinin kısıtlandığı belirtildi. Dehini’nin yönetim tarzı ve yapının faaliyetleri, suç ağının hem İsrail ile olan bağı hem de kendi üyeleri üzerinde kurduğu baskı nedeniyle geniş çaplı tepkilere yol açıyor.