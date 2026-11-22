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Türkiye Âlimler Birliği Başkanı ve Kevser Kültür Merkezi Başkanı Şeyh Kadir Akaras, El-Mustafa (s.a.a) Uluslararası Üniversitesi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Üniversite Rektörü Ayetullah Dr. Abbasi ile bir araya geldi. Görüşmede İslam dünyasının güncel meseleleri, âlimlerin sorumlulukları ve bilimsel iş birliği imkânları ele alındı.