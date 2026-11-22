Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Türkiye Âlimler Birliği Başkanı ve Kevser Kültür Merkezi Başkanı Şeyh Kadir Akaras, El-Mustafa (s.a.a) Uluslararası Üniversitesi Genel Merkezi'nde Üniversite Rektörü Ayetullah Dr. Abbasi ile görüştü.
Görüşmede Şeyh Kadir Akaras'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayetullah Dr. Abbasi, dünyada ve bölgede yaşanan güncel gelişmelere değinerek İslam âlimlerinin mevcut şartlar karşısındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şeyh Kadir Akaras ise El-Mustafa (s.a.a) Uluslararası Üniversitesi'ni ziyaret etmekten ve Ayetullah Dr. Abbasi ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Akaras, görüşmede Kevser Kültür Merkezi bünyesinde son dönemde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Görüşmenin devamında iki taraf, bilimsel ve akademik alanlarda geliştirilebilecek iş birliği imkânları üzerine görüş alışverişinde bulundu.
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