"İran Çok Büyük Tehdit, İsrail Saldıracak"

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Amerikan Newsmax’ta yayınlanan röportajında, “İran’ı varoluşsal bir tehdit olarak görüyorum , İsrail kendi varlığını ve güvenliğini garanti altına alabilmek için yapabileceği her şeyi yapacak. İsrailli yetkililerle birçok defe görüştüm. Onlar İran’ kendilerini için çok büyük bir tehdit olarak algılıyorlar” diyen Amerika eski başkanı Dick Cheney, İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik İsrail’in askeri bir saldırı düzenleyeceğini ileri sürdü.