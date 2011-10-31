Esed: Suriye asker ve polisi barışçı gösterilerde mi öldü?

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Esad, Rus televizyonuna verdiği demeçte, krizden önce var olan ve kriz sırasında ortaya çıkan tüm siyasi güçlerle işbirliği yapmak istediğini belirterek, bu güçlerle temasa geçmenin çok önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.
Protesto gösterileri sırasında "yüzlerce asker, polis ve güvenlik gücü mensubunun öldüğünü" de belirte Esad, "Bunlar nasıl öldü? Barışçıl gösterilerde mi öldüler? Slogan atan birisi tarafından mı öldürüldü? Hayır. Bunlar vurularak öldürüldüler. Dolayısıyla biz silahlı kişilerle baş etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Ülkede, çıkan çatışmaların bir kısmı medyaya yansırken bir kısmı karartılıyor. BM'nin yaptığı açıklamaya göre 3000 kişi hayatını kaybetti. Ancak bu 3000 kişinin içerisinde ne kadarı sivil ne kadarı asker net bir şekilde ifade edilemiyor. Suriye Ordusu'ndan ayrılarak silahlı eylemlere geçen bazı muhaliflerin açıklamalarına bakılırsa 1500'e yakın Suriye askeri öldürüldü. Bir çok Suriye'li göstericinin de zalimce katledildiği Suriye olaylarında kargaşa ortamı sürüyor...