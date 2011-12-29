ABD'ye bağlılık büyük bir zillettir

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Muhabirimizin bildirdiğine göre; İslami İran cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad İran'ın batısında İlam eyaletinde Malik Şahi şehrinde halka hitaben yaptığı konuşmasında, emperyalist güçlerin büyük bir çözülme içerisinde olduğunu hatırlatarak, bölge halkları, ABD ve siyonist rejime bağlığın, onları yok edeceğini bilmesi gerekir" diye konuştu.

İslami İran cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad açıklamasında, bu gün İran halkı, birlik ve beraberlik içerisinde bağımsızlık ve özgürlük yolunda önemli başarılar sağlayarak, kendi kendine yeterli hale gelmiştir" diye konuştu.