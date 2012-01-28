İran'a petrol yaptırımı, AB'denin 70 rafinerisini kapatır

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- İtalya petrol rafinerileri birliği başkanı Pirodi Simone, Asya ülkeleri İran'dan ucuz ham petrol satın alarak petrol ürünlerini Avrupa'ya satacağını, böylece Avrupa'daki rafinerilerin işsiz kalacağını belirtti.

Simone, şu anda İtalya'da beş rafinerinin kapanmak üzere olduğunu ve Avrupa genelinde bu rakamın 70'e ulaşacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

İtalyan yetkili, Avrupa'daki rafineriler Suudi Arabistan ve Rusya petrolüne yönelecek olsa bile, yine Asya ülkelerinde üretilen petrol ürünlerinin ucuzluğu yüzünden iflas eşiğine geleceklerini ifade etti.