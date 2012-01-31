Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Irak’ta yayımlanan es-Sabah gazetesi, Irak’ta terör eylemleri organize etmek suçlamasıyla yargılanan Suudi kraliyet ailesinden üç kişinin idam cezasına çarptırıldığını; ancak bu kişilerin hala cezaevinde bulunduğunu bildirdi.

Iraklı parlamenterlerden Kumeyle el-Musevi, Irak’ta gerçekleştirilen terörist eylemlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargılanan Suudi Arabistan vatandaşlarından idama mahkum edilen üç kişinin Suudi kraliyet ailesine mensup olduklarının anlaşıldığını açıkladı.

Suudi yönetiminin bu kişilerin serbest bırakılmasını sağlamak için Bağdat’a gizli bir mektup göndererek Iraklı yetkililerle pazarlık yaptığını belirten Iraklı milletvekili, Suudilerin Arabistan’daki cezaevlerinde bulunan Iraklılarla bu kişilerin takas edilmesini önerdiklerini söyledi.