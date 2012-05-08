Lübnanlı Şii Lider Uyardı: Sakın Oyuna Gelmeyin

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Lübnan Yüksek Şii Meclisi Başkanı Şeyh Abdulemir Kabalan, Pakistan’ın ve Pakistan halkının birliğini koruyacak şekilde Şiilerin fitnelerden uzak olmasını istedi.

Pakistan’da düzenli bir Şii katliamının olduğunu belirten Kabalan, özellikle tekfirci gurupların hedefinin ülkede Müslümanlar arasında fitne çıkarmak olduğunu vurgulayarak, bu terörist gurupların fitnelerine Pakistan Şiilerinin kapılmamalarını istedi.

Pakistan Müslümanlar Arası Vahdet Meclisi Başkanı Şeyh Nasir Reca’i ile yaptığı görüşmede Lübnanlı ve Pakistanlı Şii gençlere seslenen Lübnan Yüksek Şii Meclisi Başkanı Şeyh Abdulemir Kabalan, İslam aleminin çok hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, Şii ile Sünni Müslümanlar arasında hiçbir sorun olmadığını, fakat tekfirci ve aşırıcı gurupların terörist saldırılarla ve masum halkı katlederek fitne çıkarmak istediklerini söyledi.

Bilindiği gibi son dönemlerde Pakistanlı Şiilere yapılan saldırılarda çok sayıda masum insan hayatını kaybetti. Pakistan’da 40 ile 50 milyon arasında Şii’nin olduğu tahmin ediliyor.