Nasrallah'tan Suriyeli Teröristlere: 'Savaş istiyorsanız savaş, barış istiyorsanız barış!'

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Beyrut’ta düzenlenen bir konferansa video konferans aracılığıyla bağlanan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suriye'de muhalifler tarafından 22 Mayıs'ta kaçırılan 11 Şii Lübnanlının ‘masum siviller’ olduğunu belirterek, serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Nasrallah açıklamasında

"Dün dini gruplarla bir sorununuz olmadığını söylediniz, bunu kanıtlamalısınız. Bu adamlar ziyaretçi ve ailelerine dönmeleri gerek. Eğer benimle bir probleminiz varsa bunu halletmenin birçok yolu var, eğer savaşla halletmek istiyorsanız savaşalım, barışla halletmek istiyorsanız barış yapalım. sevgi ile çözmek istiyorsanız sevgi ile çözeriz; nasıl yapmak istiyorsanız probleminizi bizimle halledin ama masum insanları esir tutmak, son vermeniz gereken büyük bir adaletsizliktir" dedi.

Şii sivilleri kaçıran silahlı grup ise daha önce kaçırılan sivillerin kurtarılması için çaba harcayan Beşar Esad'a teşekkür ettiği için Nasrallah'ın özür dilemesini istiyor.

Konuşmasında Lübnan'daki bütün taraflara birlik çağrısı yapan Nasrallah tüm siyasi tarafların boykot etmeyeceği görüşmeler yapmaktan umutlu olduğunu belirtti.

'Eğer devlet kendi halkını koruyabilseydi direniş örgütleri olmasına gerek kalmazdı' diyen Nasrallah 'gerçek bir diyalog kuralım ve nasıl güçlü bir Lübnan ortaya çıkarabileceğimizi konuşalım' çağrısı yaptı.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, İmam Humeyni'nin hareketinin bu gün bölgede milletlerin uyanması ve İslami hareketinde çok büyük rolünün olduğunu söyledi.

Nasrallah, İmam Humeyni'nin emperyalizm ve siyonizme karşı milletleri uyandıran çok büyük şahsiyet olduğunu belirterek yakın bir zamanda Arap ülkelerinde görülecek yeni gelişmelerde de İmam Humeyni'nin başlattığı hareketin etkisinin çok daha açık bir şekilde görüleceğini dile getirdi.

İmam Humeyni'yi, büyük bir filozof, fakih, arif ve İslam düşünürü olarak nitelerken, onun çok iyi bir lider ve aynı zamanda ülkenin en iyi şekilde yönetilmesindeki gerekli özelliklere fazlasıyla sahip bir şahsiyet olduğunu, öte yandan onun başlatmış olduğu İslam inkılabı sayesinde bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin her alanda ilerlemeler kaydettiğine dikkat çekti.

Nasrallah, İmam Humeyni'nin 8 yıllık zorunlu savaş ile diğer büyük sorunlara rağmen hiçbir zaman Filistin davasını unutmadığını ve aksine Filistin davasını İslam ve Arap ümmetinin ortak meselesi olarak sürekli dikkat çektiğini söyledi.