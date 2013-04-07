Amerika’ya karşı ülkemizi ve liderimizi korumaya hazırız

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- NBC TV kanalının bildirdiğine göre göstericiler attıkları sloganlarla Amerika'nın yayılmacı siyasetlerini kınarken ülkelerini ve liderlerini korumaya hazır olduklarını belirttiler.

Amerika'ya karşı nefretlerini haykıran göstericiler, Beyaz Saray yetkililerinin K.Kore'ye karşı düşmanca siyasetlerine son vermelerini istediler.

Bu arada K.Kore ülkede bulunan yabancı elçiliklerin kapatılması zaruretini vurgulamasına rağmen söz konusu elçilikler Pyong Yong'daki çalışmalarına devam edeceklerini açıkladılar.

Reuters, K.Kore yetkililerine dayanarak Yunhap'ın verdiği haberde yabancı elçiliklerin K.Kore'deki çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.